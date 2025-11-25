Ayhan Bora Kaplan davası: Avukatı ve polislerin de içinde olduğu 9 kişi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada 3 Aralık 2024’te karar çıkmış, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Kaplan’ı; “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “8 kişiye yönelik kasten yaralama”, “2 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “ağırlaşmış yaralamaya azmettirme” ve “suçluyu kayırmaya azmettirme” suçlarından toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

T24’ün aktardığı bilgiye göre dava sonuçlandıktan sonra süreç yeni bir operasyonla devam etti. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ile bazı polislerin de aralarında olduğu 9 kişi, Ankara Jandarma KOM ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen isimlerden birinin, Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonun ardından Dubai’ye kaçtığı iddia edilen avukat Cengiz Haliç olduğu belirtildi.