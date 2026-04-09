Ayhan Bora Kaplan davası: Devlet Bahçeli'nin konuşmasına ilişkin mesajlar mahkemede okundu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada mahkeme başkanı, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon yapan emniyet müdürlerine yönelik TBMM'deki konuşmasının, İzzet Ulvi Yönter aracılığıyla suç örgütü tarafından yazdırıldığı" iddialarını içeren telefon mesajlarını okudu. Sertçelik, "Bu yazışmalar bana ait değil. Yazışmaları hazırlayanların kendi zihniyetleri" dedi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17’si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından, operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan’ın avukatları ve "M7" kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin dava devam ediyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada, Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır edildi. Müşteki sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, komiserler Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca da duruşma salonunda hazır bulundu.

Eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve komiser Ufuk Gültekin, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

SERTÇELİK: SİYASETÇİLER ZAN ALTINDA KALSIN İSTEMİYORUM

Dava dosyasına giren ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin telefon mesajlarını içeren dosya ile ilgili savunması alınmak istenen sanık Serdar Sertçelik, "Bu telefon polisleri aklamak için yapılmış. Amaç burda onların aklanmasıysa biz burada savunma yapmayalım. 70 klasör dosyayı nasıl okuyayım ben iki gün sürede, yapay zeka bile okuyamaz bu sürede. Ayrıca bu dosyada yer alan mesajlaşmalarda da pek çok siyasetçinin ismi geçiyor. Burada basın da var ve ben mesajlaşmaların burada okunmasını istemiyorum. Çünkü basın haber yapar ve ben bu siyasetçilerin boş yere zan altında bırakılmasını istemiyorum" diye konuştu.

Mahkeme başkanının dosya hakkında soru sorması üzerine Sertçelik, "Ben savunma yapmayacağım başkanım. Çünkü savunmam hazır değil. Bu mesajlar sahte. Birazdan okuyacağınız mesajlaşmalar bana ait değil. Ben süre talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SERTÇELİK SAVUNMA YAPMAYI REDDETTİ

Mahkeme başkanı ise "Savunma yapmazsan savunmadan imtina edeceğini değerlendirmiştik geçtiğimiz celsede. Bu yüzden bugüne bırakmıştık. Savunma yapmayacak mısın?" diye sordu.

Sertçelik, şu yanıtı verdi: "Ben savunma yapacağım, yapmak istiyorum klasörleri incelediğimde. Süre istiyorum. Bana bu uyarıda bulunmanız üzerinden yaklaşık 36 saat geçti. Benim bu sürede incelemem imkansız. Dosya içerisindeki devletteki bazı siyasetçi ve bürokratların isimleri var. Bunların suçlanıp ortalığın karıştırılması isteniyor. Basın yoluyla suçsuz günahsız insanlar karalanacak. Bunlar devlet içinde çalışan kamu görevlileri. Bu yüzden mesajlaşmaların burada okunmasını istemiyorum.”

Sanık Serdar Sertçelik, mahkeme başkanının sorularını "Savunmamı yaptığımda yanıt vereceğim" diyerek cevapsız bıraktı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN GRUP KONUŞMASINA DAİR TESPİTLER

Mahkeme başkanı, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonu yapan emniyet müdürlerine yönelik konuşmanın yer aldığı ve İzzet Ulvi Yönter aracılığıyla suç örgütü tarafından yazdırıldığı" iddialarını içeren yazışmaları okudu.

Söz konusu yazışmada, Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Cengiz Haliç’in, Serdar Sertçelik’e, "Yarın MHP grup toplantısında iş patlayacak Serdar. (...) İzzet Ulvi tamamlamak üzere metni. Araya sıkıştıracakmış. (...) Grup toplantısı varmış yarın sabah..." dediği görüldü.

Mahkeme başkanının, bu yazışmanın kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine sanık Sertçelik, "Bu yazışmalar bana ait değil. Yazışmaları hazırlayanların kendi zihniyetleri” ifadesini kullandı.

Bu sırada Serdar Sertçelik’in avukatları, "Yazışmalarda yer alan gazetecilerin ve diğer siyasilerin isimlerini okumuyorsunuz ama MHP’li isimleri okuyorsunuz. Ya hepsi okunsun ya da hiç birisi okunmasın" diyerek Mahkeme başkanına itiraz etti. Bunun üzerinde mahkeme başkanı "Hepsini okuruz" yanıtını verdi.

Duruşma devam ediyor.