Ayhan Bora Kaplan davası: "Dijitaller gizli tanığın babasına verilmiş"

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, gizli tanık ifadeleriyle tutuklanıp serbest bırakılan üç emniyet müdürünün yurt dışındaki gazetecilere bilgi sızdırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmasına ilişkin detayları aktardı.

Saymaz, 'bilgi sızdırma' soruşturmasının polis şefleriyle sınırlı olmadığını yazdı.

İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Ayhan Bora Kaplan Davası’nda tuhaflıklara yenileri ekleniyor.

Bu soruşturmayı yürüttükleri için gizli tanık ifadeleriyle tutuklanıp serbest bırakılan üç emniyet müdürü yurt dışındaki gazetecilere bilgi sızdırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Daha sonra savcılıktan salıverildiler.

Meğer bu sızdırma soruşturması emniyet müdürlerinden ibaret değilmiş.

Şöyle ki:

Macaristan’da iltica başvurusu yapan ‘M7’ kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in babası Erdoğan, avukatı aracılığıyla emniyet müdürlerinin yargılandığı Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nden dijital malzemelerin örneğini istedi. Amaç, oğlunun iltica savunmasına dayanak oluşturmaktı.

Mahkeme 18 Ekim 2024’te tüm dijitalleri Avukat Umut Güler’e teslim etti.

Daha sonra pişman olan mahkeme 29 Kasım’da Güler’e yazı yazarak, verileri iade etmesini istedi.

Kararda şöyle yazıyor:

“Tarafınıza kopyası verilen dijital materyallere ilişkin tüm verilerin 29.11.2024 günü mesai saatleri mahkememize iade edilmesi hususu tarafınıza ihtar olunur.”

Güler, gönderdiği yanıtta, dosyanın geri alınamayacağını ifade etti. Güler, Sertçelik’le ilgili dökümanları ayırdığını, geri kalanı silip imha ettiğini söyledi.

Güler, “Tarafımca seçilmiş olan dijitalleri Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda olmayan bir uygulamayla sayın mahkemeye saygımızdan dolayı flash bellek içinde sunuyoruz” dedi.

Bu skandalın nedenini Güler’e sordum.

Güler, bilgi sızdırıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı için geri istendiğini, kendisinin de şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini belirtti."