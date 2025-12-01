Ayhan Bora Kaplan davası: ‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman'ın ve 1 emekli polisin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan’ın (ABK) tutuklanmasının üzerinden 25 ay geçti. Dosyanın kapandığı düşünülürken, geçen hafta soruşturmada dokuz kişi gözaltına alındı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman, emekli polis Önder Polat ve kurye Erhan Bakioğlu tutuklandı. Kaplan’ın yurt dışında bulunan avukatı Cengiz Haliç hakkında da yakalama kararı verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, operasyonun temelinde gizli tanık Serdar Sertçelik’e ait olduğu iddia edilen bir cep telefonundaki WhatsApp yazışmaları bulunuyor.

Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısına göre; Sertçelik, ABK’nın lideri olduğu iddia edilen yapının iki numarasıydı. Ekim 2023’te KKTC’den Türkiye’ye getirildi, M7 kod adıyla gizli tanık yapıldı ve elektronik kelepçe takıldı. Gözaltına alınacağını öğrenince 27 Kasım 2023’te firar etti; önce Yunanistan’a ardından Karadağ’a geçti.

Bu süreçte Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yardımcısı Şevket Demircan’a “Serdar Sertçelik. İstanbul yolunda” mesajının geldiği ancak buna rağmen sınır kapılarında önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı.

Sertçelik’in, 2024’te Demircan’la bağlantı kurduğu ve görüşmede Demircan’ın “MHP ile AK Parti ayrılıyor. Varsa bir şey patlat geç” ifadelerini kullandığı öne sürülüyor. Ses kaydının yayınlanmasının ardından Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Öner, Demircan ve Komiser Ufuk Gültekin tutuklanmıştı.

25 Mayıs 2024’te sahte pasaportla Macaristan sınırında yakalanan Sertçelik iltica etti. Bir yıldır kendisinden haber alınamıyordu.

“HACKERLAR YAZMIŞ OLABİLİR” SAVUNMASI

Tartışmalı yazışmaların, Demircan’ın kapısına bırakıldığı iddia edilen telefondan çıktığı belirtiliyor. Mesajların, Sertçelik’in e-mail adresine bağlı bir WhatsApp hesabından yapıldığı öne sürülüyor. Yazışmalarda Sertçelik’in emekli polis Önder Polat ve avukat Cengiz Haliç’le konuştuğu iddia ediliyor. Polat, hattın kendisine ait olduğunu kabul edip yazışmaları reddederek “Hackerlar yazmış olabilir” savunması yaptı.

Sertçelik’in M7 koduyla verdiği gizli tanık ifadesinde ise Polat’la Esenboğa Havalimanı’nda buluştukları, Polat’ın Alp Arslan’ın gönderdiği iki adet 500 bin TL’lik çeki gösterdiği bilgisi yer alıyor.

Mesajlaştığı öne sürülen diğer isim olan avukat Cengiz Haliç’in, 3 Aralık 2023’te Dubai’ye yerleşip dönmediği belirtiliyor. Haliç’in, Sertçelik’e “Gel, gizli tanık ol… Gelmezsen dosya çöker” yazdığı ileri sürüldü. ABK’nın yakın çevresi ise bu tarihte Sertçelik’in zaten ifade verdiğini söyleyerek mesajların sahte olduğunu iddia ediyor.

Saymaz'ın aktardığına göre; Sertçelik ile Polat arasında geçtiği savunulan 8 Eylül 2023’teki yazışma şu şekilde:

"Polat: Beni gönderdiler şubeden ama her şey kontrol altında. Sen gelme ben sana diyene kadar.

Sertçelik: Tamam abi, sen nasıl diyorsan.

(Sertçelik, bu tarihte KKTC’deydi.)

Polat: O salak abine abine düğünden beri diyorum, kaç sana bakacaklar diye. Kaçmadı salak, gitti yakalandı. Bizi de yakacaktı az kalsın.

Burada ‘Abi’ diye kastedilen kişinin ABK olduğu savunuluyor.

17 Ocak 2024’teki yazışma ise şöyle:

Sertçelik: Ulan bana ‘Gizli tanık ol’ dedin, Alp’le (Alp Arslan) ilgili bunu de, Oben’le (Oben Özay) ilgili bunu de dedin, dedim. Esenboğa çek muhabbetimizi senle benden başka kim biliyordu. Onu geçirtip güya kendini temize çıkartmaya çalıştın. Ümit Kozan (Kozan Umut Öztürk) para vermedi diye Resul’e (Resul Altun) teşhis ettirdin, ifadede ismini geçirip rüşvet alıyor dedirttin. Fevzi’yi (Fevzi Altınışık) ben halledeceğim, koparacağım, onu yak dedin, yaktırdın. Ne namussuz bir adamsın sen. Hesabını vereceksin her şeyin, emin ol. Hiçbir şey yanına kar kalmayacak Önder efendi, Cengiz’le (Cengiz Haliç) her şeyi dizayn ettiniz, milleti yaktınız, size hiçbir şey olmadı, namussuzlar.”

Polat, yazışmaların tümünü reddederek, “GSM hattı bana aittir. Ancak yazışmaları ben yapmadım. Hitap şekilleri bana ait değildir. Hackerler tarafından yazılmış olabilir” dedi."

Saymaz'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Sertçelik, ABK’nın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün iki numarasıydı.

Ekim 2023’te KKTC’den Türkiye’ye getirildi.

M7 kod adıyla gizli tanık oldu.

Ayağına elektronik kelepçe takıldı.

Gözaltına alınacağını öğrenince 27 Kasım 2023’te firar etti.

5 Aralık’ta yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçtı.

Ardından Karadağ’a geçti.

O günlerde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yardımcısı Şevket Demircan’a “Serdar Sertçelik. İstanbul yolunda” diye yazdığı, gizli tanığın yurt dışına kaçabileceği istihbaratı geldiği, buna rağmen sınırlarda önlem alınmadığı ortaya çıktı.

Sertçelik, dönmek istediğini iddia ederek, 2024’te Demircan’la bağlantı kurdu. Bu görüşmede Demircan, “MHP ile AK Parti ayrılıyor. Varsa bir şey patlat geç” diyor, ‘Temiz Eller Operasyonu’ başlattıklarından söz ediyor.

Sertçelik, ses kaydını yayınlayınca 15 Mayıs 2024’te Organize Şube’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ile Öner, Demircan ve Komiser Ufuk Gültekin tutuklandı. Bu isimlere üç polis ve dört sivil eklendi. Çelik, Demircan ve Gültekin, ABK’yı gözaltına alan isimlerdi.

SERTÇELİK, SERBEST

Bu arada, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serçelik, 25 Mayıs 2024’te Macaristan’ın Roszke Sınır Kapısı’ndan sahte pasaportla geçerken yakalandı ve iltica etti.

Bir yıldır Sertçelik’ten haber yoktu.

Bugün öğreniyoruz ki gözetim merkezinden serbest bırakılmış.

WHATSAPP YAZIŞMALARI

Sertçelik’in yaşadığına ilişkin ilk belirti, Demircan’ın kapısına bırakıldığı iddia edilen telefon. Sertçelik’e ait olduğu ileri sürülen telefondan yazışmalar çıktığı söyleniyor. Yazışmaların Sertçelik’in e-mail adresine bağlı WhatsApp hattından yapıldığı ileri sürülüyor.

Sertçelik, iki kişiyle yazışmış.

Birisi, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden emekli Önder Polat.

Diğeri ABK’nın avukatı Cengiz Haliç.

‘Numara benim ama ben yazmadım’

Sertçelik ile Polat arasında geçtiği savunulan 8 Eylül 2023’teki yazışma şu şekilde:

Polat: Beni gönderdiler şubeden ama her şey kontrol altında. Sen gelme ben sana diyene kadar.

Sertçelik: Tamam abi, sen nasıl diyorsan.

(Sertçelik, bu tarihte KKTC’deydi.)

Polat: O salak abine abine düğünden beri diyorum, kaç sana bakacaklar diye. Kaçmadı salak, gitti yakalandı. Bizi de yakacaktı az kalsın.

Burada ‘Abi’ diye kastedilen kişinin ABK olduğu savunuluyor.

17 Ocak 2024’teki yazışma ise şöyle:

Sertçelik: Ulan bana ‘Gizli tanık ol’ dedin, Alp’le (Alp Arslan) ilgili bunu de, Oben’le (Oben Özay) ilgili bunu de dedin, dedim. Esenboğa çek muhabbetimizi senle benden başka kim biliyordu. Onu geçirtip güya kendini temize çıkartmaya çalıştın. Ümit Kozan (Kozan Umut Öztürk) para vermedi diye Resul’e (Resul Altun) teşhis ettirdin, ifadede ismini geçirip rüşvet alıyor dedirttin. Fevzi’yi (Fevzi Altınışık) ben halledeceğim, koparacağım, onu yak dedin, yaktırdın. Ne namussuz bir adamsın sen. Hesabını vereceksin her şeyin, emin ol. Hiçbir şey yanına kar kalmayacak Önder efendi, Cengiz’le (Cengiz Haliç) her şeyi dizayn ettiniz, milleti yaktınız, size hiçbir şey olmadı, namussuzlar.”

Polat, yazışmaların tümünü reddederek, “GSM hattı bana aittir. Ancak yazışmaları ben yapmadım. Hitap şekilleri bana ait değildir. Hackerler tarafından yazılmış olabilir” dedi.

Sertçelik’in Gizli Tanık M7 kod adıyla 9 Ekim 2023’te alınmış ifadesi de soruldu. İfadede, Polat’ın Sertçelik’i görüşmeye çağırdığı ve Esenboğa Havalimanı’nda buluştukları belirtilerek, şöyle devam ediliyor:

“Polat, telefonundan Alp Arslan’ın attığı WhatsApp mesajında iki çek göstermiş, tutarlarının 500.000 TL olduğunu, ödememesi durumunda Arslan’ın operasyon yapıp kendisiyle uğraşacağını söylemiştir.”

Polat, çekten ötürü değil, piyasayı dolandıran Sertçelik, Ankara’ya giremediği için buluştuklarını savunuyor.

Emniyet Müdürü Murat Çelik’in kendisine kumpas kurduğunu iddia ediyor.

O avukat Dubai’ye yerleşti

Sertçelik’in mesajlaştığı ileri sürülen ikinci kişi, Cengiz Haliç.

Haliç, 3 Aralık 2023’te Dubai’ye yerleşti ve geri dönmedi.

Sertçelik’in 13 Mayıs 2024’te Haliç’e “Tamam Teoman, abiyle görüşecek cezaevinde. Şu yavşak Murat müdürü bir tutuklatalım, gerisi kolay, herkes çıkacak” dediği savunuldu.

Teoman’ın bir gün sonra ABK ile görüştüğü hatırlatıldı.

Teoman,“ABK ile görüşme yapacağımı Haliç’e bildirmedim” dedi.

Sertçelik, gizli tanık ifadesinde ise “Teoman, yargı kanadında yöneticilik yapan Haliç’e bağlı görev yapar. Haliç, avukat ayarlaması için talimat verir” iddiasında bulundu.

Haliç’in 3 Kasım 2023’te Sertçelik’e şunları yazdığı belirtildi:

“Gel, gizli tanık ol. Çok fazla detaya girmeyeceksin zaten. Duydum vs. gibi şeyler. Hiçbir suçlamayı kabul etmeyeceksin. Gelmezsen dosya çöker.”

Teoman, bu görüşmeden haberinin olmadığını söyledi.

ABK’nın yakın çevresi ise 3 Kasım 2024 itibariyle Sertçelik’in gizli tanık olarak ifade verdiği kaydederek, bu bilgiyi mesajların sahte olduğu iddiasına kanıt gösteriyor.

İddialara göre Haliç, 21 Ocak 2024’te Sertçelik’e şöyle yazdı:

“Abi haber gönderdi. Serdar’ı affederim, tek şartla, plana uysun, ne deniyorsa yapsın.”

ABK’nın yakın çevresi Haliç’in ABK’dan büyük olduğunu ve ona ‘abi’ diye hitap etmediğini savunuyor. Haliç’in bu mesajları reddettiğini söylüyorlar.

Görüntüdeki paralar sahte mi, değil mi?

Tutuklanan üçüncü kişi, kurye Erhan Bakioğlu.

ABK tarafından işkence yapıldığı ileri sürülen Erkan Doğan, 7 Kasım 2025’te verdiği ifadede, Bakioğlu’nun kendisini arayarak, ABK lehinde ifade vermesi için 500.000 dolar teklif ettiğini ileri sürdü ve teklifin görüntülerini sundu.

Buna karşılık Bakioğlu, para teklifi iddiasını reddetti, Doğan’dan alacaklı olduğunu savundu.

Haliç’in 18 Mayıs 2024’te Sertçelik’e “Erkan Doğan ile görüşmüş Selo’nun adamı. Pazartesi ifadesini değiştirecek. Yazdığım ne varsa hepsini anlatacak duruşmada tek tek. Emniyet’te zorla ifade alındığını anlatacak. Yani dosya patladı” şeklindeki yazışması Bakioğlu’na soruldu.

Bakioğlu, “Bu mesajlaşmanın benimle alakası yoktur. Şahısları sizden duyuyorum” dedi.

Doğan ise görüntü kayıtları sundu.

Kayıtlarda, Bakioğlu’nun elinde para destesi var.

Bakioğlu, kendisini şu sözlerle savunuyor:

“Doğan, beni FaceTime’dan aradı. ABK’dan para koparacağım, seninle tezgah yapalım’ dedi. Söyleyeceğim metni attı. Sahte dolar temin ettim. Evimde video çektik. Onun verdiği metni okudum. Metni okurken kendisi çekim yaptı. Video kurgudur. Amacım, alacağım parayı kurtarmaktı.”

Teoman ve Bakioğlu, suç örgütüne yardım; Polat, suç örgütüne üyelik, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan tutuklandı.

ABK’NIN ÇEVRESİ ‘KUMPAS’ DİYOR

ABK hakkında verilen 68 yıllık cezanın 14 yıl 9 aylık bölümü temmuz ayında Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Savcılığın itirazı üzerine Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Sertçelik’in firarı nedeniyle emniyet müdürlerinin yargılandığı davadanın ABK ve diğer şüphelileri etkileyeceği gerekçesiyle kararı bozdu.

ABK’nın yakın çevresi, bu karardan hemen sonra ‘kapı önüne telefon bırakıldığını’ iddia ediyor.

Yazışmaların sahte olduğunu savunuyorlar.

Emniyet müdürlerinin kendilerini aklamak ve ABK’yı içeride tutmak için kumpas kurduğunu iddia ediyorlar.

Sertçelik’in e-mail adresiyle WhatsApp hattına bağlandığının iddia edildiğini ancak böyle bir işlemin asla mümkün olmadığını ileri sürüyorlar.

ABK davası, yeraltına dünyasına dair bir yargılamadan ibaret değil. Gerçekte bu davada İçişleri Bakanlığı ve emniyet bürokrasisinin bilek güreşine şahit oluyoruz."