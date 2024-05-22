Ayhan Bora Kaplan davası: Süleyman Soylu'nun adı ilk kez tutanaklara geçti

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne dair 20’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürüyor. Öldürülen Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar, duruşmada dinlendi ve Ayhan Bora Kaplan’a "Asıl uyuşturucu baronu sensin, seninle Süleyman Soylu" diyerek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismini vererek tutanaklara geçirdi.

Ankara'da yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Sincan Cezaevi’nde devam ediliyor.

Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin şikayetçiler bu duruşmada dinlendi.

Öldürülen Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar,''Bürokrasinin, hakimlerin ve savcıların olduğunu biliyoruz bu cinayette. Suç duyurularımız hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Biz bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Şikayetçiyim'' dedi.

Müşteki Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar, Ayhan Bora Kaplan’ın kendisine bu işten çekilmesi için adamları aracılığıyla para teklifinde bulunduğunu belirtti.

SOYLU'NUN ADI KAYDA GEÇTİ

Tutuklu Ayhan Bora Kaplan’ın ''Ağabeyin uyuşturucu ticareti yapıyor muydu?” sorusuna, İlhan Tatar, ''Asıl baron sensin, seninle Süleyman Soylu” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, İlhan Tatar’a “Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş” dedi.

İlhan Tatar’ın avukatı ise ''Müvekkilim Ayhan Bora Kaplan’ın ağebeyinin cinayetinde azmettirici olduğunu belirtiyor, ancak kolluk, mahkeme hiçbir zaman HTS kayıtlarını talep etmedi. Dosyaya celp edilmesini istedik ama celp edilmedi'' şeklinde konuştu.