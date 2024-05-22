Ayhan Bora Kaplan davası: Tutuklanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu talebi

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın 12. duruşması bugün görüldü. Duruşmada, sanık Muhammed Kaplan'ın avukatı, tutuklanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşması tamamlandı.

Duruşmada sanıkların tahliye talepleri alındı.

Tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Arif Buğra Meşe, Deniz Uğurcan, Emir Akyol, Furkan Anıl Bahar, Hasan Can Saraçoğlu, Hasan Arslantaş, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çangay, Muhammed Kaplan, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umut Can Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş tahliyesini talep etti.

"TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINMIYOR"

Tutuklu Adnan Kaplan’ın avukatı Mehmet Yaşar Bulduk, usule karşı savunmada bulunarak, ''Ben daha önce size bir başka dosyada 13 dakikalık video izletmiştim ve bunu çok detaylı izlemiştiniz. Ancak burada taleplerimiz dikkate alınmıyor. Erkan Doğan'ın beyanlarına ilişkin tek bir soru sormadınız. Müvekkilim suçsuzdur. Tutuklanan emniyet görevlilerinin 'tanığı etkilediği' belirtiliyor. O yüzden bu dosyaya sunulan HTS kayıtlarına nasıl güvenilebilir? Müvekkilimin tahliyesini istiyorum" talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Muhammed Kaplan'ın avukatı Volkan Şener, "Emniyette yaşanan şiddet, baskı ve tehdit olaylarını anlattıktan sonra pek çok emniyet görevlisi hakkında işlem yapıldı. Ancak siz hiçbir işlem yapmadınız. Bu kişiler tanıklar üzerinde baskı kurarak zorla beyanlarda bulundurdu. Bunlar adliyeye karşı işlenen suçlardır ve yargılamaya etki etmek içindir. O yüzden sizin bu kişiler hakkında şikayette bulunmanız gerekirdi oysa yapmadınız. Kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyoruz. Bu yüzden sizden resen işlem başlatmanızı talep ediyorum. Müvekkilimin de tahliyesini istiyorum'' dedi.

TUTUKLU SANIKLARIN TUTUKLULUĞU İSTENDİ

Avukat Gülay Koçyiğit de tutuklu sanık Mutlu Ayaş’ın tahliyesini talep etti. Avukat İbrahim Kaman da Tansel Aktan’ın tahliyesini talep ederek "Operasyonu gerçekleştiren emniyet görevlilerinin durumlarını takip ediyoruz. Onlar gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardır. Bu yüzden bu dosyanın alt yapısını oluşturan gizli tanıkların ifadeleri, sunulan kayıtlar bu dosyada geçersiz hale gelmiştir" dedi.

Necdet Atilla Çiftçi’nin avukatı ise adli kontrol şartlarının kaldırılması talebinde bulundu ve "Üçüncü sınıf emniyet müdürünün sadece müştekiyi teşhis etti diye yargılanması doğru değildir'' ifadelerini kullandı.

Müşteki Ayhan Bora Kaplan ve adamları tarafından dişleri sökülerek kendisine 2 gün boyunca işkence edildiğini öne süren müşteki Erkan Doğan’ın avukatı ise tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.