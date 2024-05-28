Ayhan Bora Kaplan davası: Tutuklu polisin ifadesindeki isimler ortaya çıktı

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in Ankara Emniyeti'nde kriz yaratan ifadeleri doğrultusunda tutuklanan Ankara Emniyeti Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ikinci ifadesi ortaya çıktı. Demircan, ifadelerde adı anılan iki kişiden birinin Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, diğerinin eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu söyledi.

Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gizli tanık Serdar Sertçelik’in Ankara Emniyetini sarsan ifadeleri doğrultusunda tutuklanan Ankara Emniyeti Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın alınan ikinci ifadesi ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sozcu.com.tr'de yayımlanan "O iki isimden biri Bekir Bozdağ, diğeri Osman Arslan" başlıklı bugünkü yazısında, Demircan’ın ifadesinde adı geçen isimleri yazdı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Sertçelik’in ses kayıtlarını yayınladığı Demircan, konuşmalarda adı anılan iki kişiden birinin Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, diğerinin eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu söyledi.

Ancak Demircan, bu isimleri Sertçelik’in dile getirdiğini, kendisinin gizli tanığı yurt dışından getirmek için ikna etmek amacıyla geçiştiren yanıtlar verdiğini iddia etti. Demircan, görüşmelerin içeriğinden amirlerine bahsetmediğini kaydetti.

"İKİ İSMİ ZİKRETTİĞİNDE GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Saymaz'ın aktardığına göre, Demircan'a Sertçelik’in yayınladığı ses kaydında yer alan "Bu söylediğin iki isim vardı ya", "Hani iki konu vardı ya, farklı farklı isimler vardı", "Onlarla ilgili gerekli yerlerle görüştüm, gerekli yerlerle görüştüler, ‘İsimleri geçsin, sıkıntı yok’ dedi" ifadeleri hatırlatıldı. "Bu ifade size mi aittir? Bu iki kişiden kimi kastediyorsunuz?" diye soruldu.

Demircan, şu yanıtı verdi:

"İfadeler bana aittir. Görüşmeyi Sertçelik’i ikna etmek amaçlı yaptım. Amacım, ifadesinin alınmasıdır. Çünkü daha önce gelmekten vazgeçmişti. İki isimden kasıt, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’dır. Bu konularla ilgili soru sormadım, isim telaffuz etmedim. Bu konuları kendisi anlatmıştır.

Ben sadece dinledim. Kendisini ikna etmeye yönelik, aklında soru işareti kalmaması ve rahatlatmak için kurduğum cümlelerdir. İsimlerle ilgili hep o konuşmuştur. İki ismi zikrettiğinde geçiştirmeye çalıştım. Bana 'Bunlar daha büyük isimler' dedi. Görüşmelerin tamamını ABK dosyasında eksik ve açık bırakmamak için yaptım."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında üst düzey emniyet mensuplarının da olduğu kamu görevlileri gözaltına alınmıştı.