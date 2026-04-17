Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken Yüksel Kocaman talebi

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik 17’si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan’ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının dokuzuncu celsesi görülüyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada, Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır edildi.

Duruşma sanık Muhammed Kaplan’ın savunmasıyla başladı.

Kaplan, “Nurullah Özgür Kopuk, ‘seni gizli tanık yapalım’ dedi bana. Ben teslim oldum. Beni Serdar diye bir komiser karşıladı. Beni siyah ceket, bir kundura ile biri karşıladı. Şevket Demircan’mış. Bana Semih’in kanı senin elinde mi?’ dedi” iddialarında bulundu.

"SİLAHLARI MİLLİ İSTİHBARAT'TAN ALDIK"

Kaplan, savunmasında şunları öne sürdü:

"Bana Metehan İlkyaz, ‘Muhammed, 15 Temmuz’da silahları nereden aldınız?’ diye sordu. Ben de ‘Milli İstihbarat’tan aldık’ dedim. Sonra biri içeri girdi sinkaflı küfür etti. İçeri soktular ve bana ‘bu ifadeyi vereceksin ve işine gücüne bakacaksın sonra’ dediler. Bir okudum ifadeyi tüm Ankara’yı yakmışlar. Sonra ben ‘bu ifadeyi imzalamayacağım’ dedim. ‘Mahfuz’u, Erkan’ı söyle yeter senden başka bir şey istemiyoruz’ dediler. Sonra Murat Müdür’ün odasına götürdüler beni. O da bana ‘sana söz veriyorum ifadeni ver, sabah evinde olacaksın. Tutuklamama sözü veriyorum’ dedi.

“EVET SPOR ODASIYDI ONLAR ORADA BOKS YAPIYORLARDI”

Beni Nurullah Özgür Kopuk ile görüştürdüler. Araştırılsın HTS’si o gün o da Emniyet’teydi. Bana ‘sen bu ifadeyi vermezsen hayatın mahvolur’ dedi. Kalıplı olan polis bana ‘sen Erkan Doğan’dan ceza almazsın ama örgüt üyeliğinden ceza aldırırız sana’ dediler. Sonra beni bir odaya götürdüler. Ben Serdar’a da söyledim ‘sana da bunları yapacaklar’ dedim. Şimdi ağız birliği yapıyorlar orası spor odasıydı diye. Evet spor odasıydı onlar orada boks yapıyorlardı. İki gün yemek vermezlerdi. Verdikleri de bir gün önceki yemekler.

Mahfuz Tatar olayı, Bora Kaplan’a yıkılmak istenen bir cinayettir ve uzaktan yakından Bora Kaplan’ın ilişkisi yoktur. Bizi sahte HTS kayıtlarıyla tutukladılar ve sahte gizli tanık beyanıyla da bana ceza verdiler. Başkanım bizi bunlardan kurtarın. Ben üç senedir haksız yere cezaevinde, 6 adımlık koğuşta yatıyorum."

"GİZLİ TANIK OLMASA BEN YOKUM"

Savunma yapan diğer bir sanık Fethi Koyuncu, şunları söyledi:

“Muhammed Kaplan’ı da Altan Tozar’ı da bu mahkemede tanıdım. Daha önce hiç görmedim, tanımıyorum da. Muhammed Kaplan yaralanmış. Vurulduğunda kendisi kimin vurduğunu bilmiyorum demiş. Üç yıl sonra benim yaraladığımı söylüyor.

Altan Tozar da 2018’de vurulmuş. İfadesi alınıyor ben yokum. Sonra hakim karşısında ifade veriyor yine ben yokum. Adamın bazı Şaşmaz’da, ben ise Keçiören’de baz veriyorum. Sadece gizli tanıklık ifadesiyle ceza aldım. Ben başkasının işlediği suçun cezasını çekiyorum. Hiçbir olayın içinde yokum ben. Gizli tanık olmasa ben yokum hiç. Beraatimi talep ediyorum."

"YÜKSEL KOCAMAN’IN GETİRTİLMESİNİ İSTİYORUM”

Duruşmada savunma yapan sanık Furkan Anıl Bahar, "Ben örgüte üye olsam neden lisansımı bitireyim ardından yüksek lisansa başvurayım. Beraatimi talep ediyorum. Duruşmalardan da vareste tutulmak istiyorum" beyanında bulundu. Sanık Ali Dönmez, “Ben valelik yaptım. 4-5 ay valelik yaptım sonucunda 9 ay tutuklu kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Doğuşcan Uğurlu’nun avukatı Hatice Taştan savunmasında, "Her gün bir başka şey çıkıyor. Veysel Kaçmaz, Ahmet Yıkılmaz ve Yüksek Kocaman’ın buraya getirtilmesini istiyorum tanık olarak. Bizler onlara soru sormalıyız. Bu kirlilik, bu çürümüşlük başka türlü düzelmez. Bu salona gelen herkesin amacı adil yargılanma hakkı" beyanında bulundu.

Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

YÜKSEL KOCAMAN HAKKINDAKİ İDDİALAR

Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçundan açılan davanın dosyasında Kocaman'la ilgili bir tutanak girdiği ortaya çıkmıştı. Tutanağa göre, Kocaman’ın olduğu belirtilen arabaya ilişkin ödeme, Kaplan’ın asistanı Sevda S..’nin hesabından yapıldı. MASAK tarafından hazırlanan ve tutanağa bağlanan hesap hareketlerinde, Sevda S..’nin 2 Ekim 2019 tarihinde “Yüksel Kocaman araç kaporası” ve “Yüksel Kocaman araç bedeli” adı altında Borusan Oto’ya 5 bin ve 338 bin 650 lira ödeme yaptığı görüldü.