Ayhan Bora Kaplan davasında "sahte telefon" iddiası: "Masumiyetimizi ortaya çıkaracak görüntüler var"

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, duruşmaya sanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tutuksuz sanık Tansel Aktan, önceki beyanlarının geçerli olduğunu, dosyaya zorla dahil edildiğini ileri sürerek, olaylarla ilgisinin olmadığını, Bora Kaplan'ın yanında yalnızca sigortalı şekilde çalıştığını beyan etti.

"POLİSLER 'BAZI TALEPLERDE BULUNMAK İSTİYORUZ' DEDİLER"

Söz alan tutuklu sanık Bora Kaplan, avukatı Umut Köroğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Bunun üzerine tanık olarak beyanda bulunan Umut Köroğlu, "Bora'nın ifadesi alınmadan önce polisler, 'Murat müdürün selamını getirdik. Buraya geliş amacımız yalnızca ifade almak değil, seninle konuşmak ve senden bazı taleplerde bulunmak istiyoruz' dediler." diye konuştu.

Polislerin, Bora Kaplan'a, eşi ile kız kardeşlerinin gözaltında olduğunu söylediklerini öne süren Köroğlu, Kaplan'a bazı kişiler hakkında ifade vermesi halinde kendisine yardımcı olunacağının, eşi ve kız kardeşlerinin serbest bırakılacağının, "örgüt yöneticiliği" suçlamasının "örgüt üyeliğine" dönüştürülebileceğinin ve kısa sürede tahliye olabileceğinin söylendiğini iddia etti.

"BİLİRKİŞİNİN KAPSAMLI İNCELEME YAPMASI GEREKİYOR"

Tanık beyanının ardından savunma yapması için söz verilen sanık Bora Kaplan, dosyadaki dijital materyallerin yeterince incelenmediğini ileri sürerek, şu beyanda bulundu:

"Burada bizim masumiyetimizi ortaya çıkaracak ses kayıtları, görüntüler ve yazışmalar var. Bunların saklanmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Adamlar sahte telefon yapmışlar. Bu telefonu bile kabul ediyorsunuz. Biz resmi yazışmaları getiriyoruz ama delilleri gizlemek için gözümüze bakarak, bizi katlediyorsunuz. Dijital verilerin hepsini kısa sürede incelemek mümkün değil. Olay tarihlerini, kişileri ve bağlantılarını bilmeden bu kayıtların anlamını çözemezsiniz. Mahkemenin veya dosyayı bilen bir bilirkişinin kapsamlı inceleme yapması gerekiyor."

Sanık Murat Çelik ve diğer polislerin kendisine düşman gibi davrandıklarını, ayrıca Esenboğa Havaliman'ında gözaltına alındığı sırada arabadan inerken elinde silah olmadığını savunan Kaplan, "Gözaltına alındığımda dizi seti gibi bir sahne oluşturmuşlar, ben ellerimi kaldırmama rağmen beni beton zemine yatırdılar" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, yarın sanık beyanlarıyla devam edilecek.