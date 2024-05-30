Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı, "Şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan; Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı" denildi.

Açıklamada, "MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı" ifadelerine yer verildi.

🟥Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik yakalandı❗️



Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan;



📌Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak,

📌Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,

📌Kasten… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 30, 2024

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığı habere göre, Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirilmişti.

Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi. pic.twitter.com/TTT57U13sj — Müyesser Yıldız (@MuyesserYildiz) May 30, 2024

NE OLMUŞTU?

Elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik, YouTube'da yayınladığı iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu öne sürmüştü.

Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Serdar Sertçelik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.