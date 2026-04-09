Ayhan Bora Kaplan dosyasına Yüksel Kocaman'ın isminin geçtiği tutanak girdi: Araç ödemesi yapılmış

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçundan açılan davanın dosyasında dikkat çeken bir belge yer aldı.

Buna göre dosyaya, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman adına gönderilen araç ödemesinin yer aldığı bir tutanak girdi.

Tutanağa göre, Kocaman’ın olduğu belirtilen arabaya ilişkin ödeme, Kaplan’ın asistanı Sevda S..’nin hesabından yapıldı. MASAK tarafından hazırlanan ve tutanağa bağlanan hesap hareketlerinde, Sevda S..’nin 2 Ekim 2019 tarihinde “Yüksel Kocaman araç kaporası” ve “Yüksel Kocaman araç bedeli” adı altında Borusan Oto’ya 5 bin ve 338 bin 650 lira ödeme yaptığı görüldü.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Kocaman, bu ödemeden sadece bir gün sonra BMW 3.20 model lüks aracı kendi adına tescil ettirdi. Kaplan davası sanıklarından Serdar Sertçelik’in gizli tanık olarak verdiği ifadesinde, Kocaman’a BMW alındığı iddiası yer almış, savcılık da bu iddiaların araştırılmasını istemişti. Talimat üzerine hazırlanan emniyet araştırma tutanağında, Kocaman’ın BMW 3.20 model bu aracı Mart 2020’de 150 bin lira fark ödeyerek BMW 5.20 araç ile değiştirdiğine ilişkin firma sahibinin ifadesi yer almıştı. Aynı dosyaya daha önce de sanıklardan Kürşad Tan Hakbilir’in kira adı altında Kocaman’a gönderdiği ödemelere ilişkin MASAK raporu girmişti.

"BMW VE VİLLA MOBİLYASI” İDDİASI

Ayhan Bora Kaplan’ın Eylül 2023’te tutuklanmasından hemen sonra, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman hakkında rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Ankara Başsavcısı olduğu dönemde Kaplan hakkındaki 8 soruşturma dosyasından 7’sini kapattırdığı öne sürülen Kocaman’a, Kaplan tarafından lüks bir BMW hediye edildiği, ayrıca Gölbaşı’ndaki lüks villasının mobilyalarının yaptırıldığı iddia edilmişti.

Kaplan hakkında kara para aklama iddiasıyla açılan dava dosyasına çok dikkat çekici bir belge girdi. Savcılığın, MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinin incelenerek tutanağa bağlanması talimatı üzerine emniyet Kaplan’a ait şirketlerle irtibatlı bazı isimleri mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucu elde edilen veriler Temmuz 2024’te tutanakla savcılığa bildirildi. Savcılık da bu belgeyi dün davanın görüldüğü Ankara 77. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

22 sayfalık tutanakta, soruşturma kapsamında el konulan şirketler arasında yer alan Kaplan’a ait MRL Restoran isimli şirkette “asistan” olarak çalışan Sevda S..’nin hesap hareketlerinin detayları yer aldı. Havalenin gerçekleştiği tarihte MRL Restoran’da “Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı” unvanı ile çalışan ve Kaplan’ın da ifadesinde “maaşlı çalışanım, muhasebe elemanım, benim talimatlarım ile bankalardan para çekip yatıran çalışanım” dediğine yer verilen tutanakta, Sevda S.’nin, Ocak 2017-Mart 2024 tarihleri arasındaki nakit işlemlerindeki en yüksek meblağın 338 bin 650 lira olduğu kaydedildi. Tutanakta, bu paranın 2 Ekim 2019’da hesaba nakit olarak yatırıldığı, daha sonra da “Borusan Oto Servis” hesabına “Yüksel Kocaman araç bedeli” açıklaması ile havale edildiği belirtildi. Aynı gün söz konusu firmaya “Yüksel Kocaman araç kaporası” açıklaması ile de 5 bin lira gönderildiği ifade edildi.

EMNİYET ARAŞTIRDI

Öte yandan savcılığın, Serdar Sertçelik’in “M7” koduyla verdiği gizli tanık beyanlarının araştırılması talimatı üzerine emniyetin Nisan 2024’te hazırladığı 199 sayfalık araştırma tutanağında da Sevda S.’nin hesap hareketlerinde görülen kayıtları doğrulayacak bilgiler yer almıştı. Gizli tanık ifadesindeki, “Kaplan’ın Kocaman’a BMW marka lüks araç aldığı yönündeki” beyana ilişkin yapılan araştırmada, 3 Ekim 2019 tarihinde yani Sevda S.’nin ödemeyi göndermesinden sadece bir gün sonra Yüksel Kocaman adına tescil edilen BMW 3.20 Model aracın, 10 Mart 2020’da MAS Otomotiv adlı firmaya devredildiği bilgisine yer verilmişti.

FİRMA SAHİBİ DOĞRULADI

Araştırma tutanağında, bu kapsamda beyanı alınan MAS Otomotiv’in sahibi Murat Arslan’ın ifadesi de yer almıştı. Aslan ifadesinde, “2020 yılında firması adına aldığı BMW 5.20 model araç için telefonla takas teklifi geldiğini, daha sonra ofise gelen 2 polisle yaptığı pazarlık sonucunda BMW 3.20 araç üzerine 150 bin lira fark ödenerek BMW 5.20 marka aracın Kocaman’a devri konusunda anlaştıklarını” anlatmıştı.

Aracın satış işlemlerinin Kocaman’ın vekaletini verdiği koruması M.Ö tarafından yapıldığını kaydeden Arslan, bundan 7 ay sonra 2020 Kasım’da bu kez aynı koruma polisinin, 1 milyon 100 bin lira değerindeki Land Rover marka araç için BMW 5.20 aracın üzerine 210 bin lira ödenmesi karşılığında anlaştıklarını kaydetmişti. Arslan, aradaki fark olan 210 bin liranın Kocaman’ın eşi Ayça Kocaman tarafından gönderildiğini belirterek, buna ilişkin dekontu da sunmuştu.

Ödeme yapıldığı tarihte, Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısıydı. Ödemeden yaklaşık bir yıl bir ay sonra Yargıtay üyeliğine seçildi. Araç ödemesinin yapıldığı Ekim 2019 ile Kasım 2020 arasındaki dönemde 1. Sınıf hakim savcı maaşı yaklaşık 15 bin liraydı. Eylül 2020’de evlenen Kocaman’ın, düğünden çok kısa bir süre önce nişanlısı ile helikopterle gittiği ve o dönem geceliği 9 bin liradan fazla olan Bodrum tatili de uzun süre gündemi meşgul etmişti.