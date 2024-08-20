Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı geçen kişi öldürüldü

Ankara’da, Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan dosyasını yakından ilgilendiren bir cinayet gerçekleşti.

Kaplan’ın kara parasını akladığı iddiasıyla el konulan, Halkbank’tan aldığı kredilerle de gündeme gelen Ayyıldız Tünel Ekipmanları isimli firmanın sahibi tutuklu Ozan Can Yıldız’ın sağ kolu olarak bilinen İbrahim Ulucan, 9 Ağustos Cuma akşamı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Ulucan’ı İranlı bir kişinin öldürdüğü öğrenilirken, cinayetin arkasında örgüt bağı olup olmadığı araştırılıyor.

Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında el konulan şirketlerden Ayyıldız Tünel Ekipmanları firmasının ismi bu kez de bir cinayet ile gündeme geldi. Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 38 sanık hakkındaki “kara para aklama” davasının tutuklu sanıklarından Ayyıldız firmasının yüzde 50 ortağı Ozan Can Yıldız’ın sağ kolu olarak bilinen İbrahim Ulucan, 9 Ağustos Cuma akşamı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ulucan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ulucan’ı öldüren kişinin İranlı olduğu belirtilirken, aynı davanın firari sanıkları arasındaki, dava dosyasında “Kaplan’ın suçunu üstlendiği, Kaplan için adam vurduğu ve yüzlerce kişinin dolandırıldığı batık Elmacı Marketlerin kağıt üstündeki sahibi olduğu” öne sürülen firari sanıklardan Doğan Kaan Yıldız ve yakın adamı olduğu belirtilen Nezihi Ataç’ın da cinayete ilişkin soruşturma kapsamında arandığı ifade ediliyor. Cinayetin arkasında örgüt olup olmadığı ise araştırılıyor.

KONUŞMAKLA MI TEHDİT ETTİ?

Ulucan’ın silahla karşılık verdiği bu olay Doğan Kaan Yıldız ile arasındaki husumetin kaynağı olarak görünse de cinayete ilişkin farklı iddialar da konuşuluyor. Buna göre Kaplan ve Ayyıldız firmasının ortağı Ozan Can Yıldız’ın tutuklanmasından sonra Ulucan’ın şirketten dışlandığı, bu nedenle Ozan Can Yıldız’a haber göndererek, “konuşmakla” tehdit ettiği de iddialar arasında. Ulucan’ın bu tehditten sonra öldürülmesine karar verildiği, firari Doğan Kaan Yıldız’ın da yakın adamı Ataç ile birlikte cinayeti organize ettikten sonra tetikçiyi ayarladığı da öne sürülüyor. Bu arada aranmasına devam edilen Ataç’ın da Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimlerden olduğu, hakkındaki soruşturmanın da ana dosyadan ayrılarak farklı bir numara ile yürütüldüğü öğrenildi.