Ayhan Bora Kaplan, emniyet müdürlerinin davasına müdahil olmak istiyor

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan kendisini tutuklatan emniyet müdürlerinin yargılandığı 'FETÖ' davasına müdahil olma talebinde bulundu.

Kaplan'ın avukatı Oğuzhan Bilgin aracılığıyla yapılan başvuru, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonu yapan polis şefleri, FETÖ davasında yargılanıyor. Açılan davada, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve polis memuru Serkan Dinçer sanık. Dinçer'in tutuklu yargılandığı davada, polis şefleri firari Cevheri Güven'e Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesini sızdırmakla suçlanıyor.

KAPLAN'DAN MÜDAHİL OLMA TALEBİ

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan ve 68 yıl hapis cezasına çarptırılan Ayhan Bora Kaplan, polis şeflerinin yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Kaplan'ın avukatı Oğuzhan Bilgin aracılığıyla yapılan başvurunun ardından, FETÖ davasının sanıklarından eski Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Kaplan'ın kendi yargılamalarına delil toplamak ve kendisine yönelik operasyonu itibarsızlaştırmak için bu adımı attığını ileri sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe yazan Öner, Ayhan Bora Kaplan'ın kendisine operasyon yapan müdürlere intikam saikiyle yaklaştığını ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüste bulunduğunu iddia etti.

'ENGİN DİNÇ'LE BİRLİKTE Mİ ÇALIŞIYORDU'

Kerem Gökay Öner'in dilekçesinde, geçen yıl şubat ayından bu yana firari Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklu olan polis memuru Serkan Dinçer ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'le ilgili de talepte bulundu.

Öner'in dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar arasında ve daha evvelde kamuoyunda sıkça gündeme gelen İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli olan Serkan Dinçer'in aynı tarihlerde Engin Dinç ile çalıştığı ifade edilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Serkan Dinçer'in Engin Dinç ile aynı dönemde birlikte çalışıp çalışmadığını, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in o dönemde tanıyıp tanımadığını, Serkan Dinçer'in kimin tasarrufunda İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini dosyanın açıklığa kavuşması açısından araştırılmasını ve müzekkere yazılarak sorulmasını talep etmekteyiz."

SİNAN ATEŞ SANIĞINI DA SAVUNUYORMUŞ

Ayhan Bora Kaplan'ın avukatlığını üstlenen Oğuzhan Bilgin, aynı zamanda Sinan Ateş davasının tutuksuz sanıklarından Serdar Öktem'in de avukatı. Öktem, tutuklu olduğu dönemde, kalp spazmı şikayetiyle hastaneye sevk edilmişti.

Önceki gün, Öktem'in hastaneye sevkinden sonra sonra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'la buluştuğu ortaya çıkmıştı.

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NE OLMUŞTU?

2023 yılının eylül ayında Ayhan Bora Kaplan'ın yurtdışına çıkmak üzere gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı operasyonu yürüten polis şeflerinden ikisi, gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadelerinin ardından açığa alınıp tutuklanmıştı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan 2024 yılının mayıs ayında tutuklanmıştı.

Şube müdürü Kerem Gökay Öner ise serbest bırakılmıştı.

Eylülde görülen duruşmada tahliye edilen polis şefleri, 5 Aralık 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla göreve iade edilmişti.

İade edildikten sonra tekrar ifadeye çağrılan emniyet müdürlerine yönelik iddianamede, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali' gibi suçlamalar yer almıştı.