Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı: “Devletin içinde bir paralel yapı kurmuşlar”

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarından Tarık Teoman, gizli tanık Serdar Sertçelik’in ifadesinin hukuksuzca emniyette alındığını kaydederek, 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasının bu dosya ile birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Sanıklardan Umutcan Yıldırım’ın avukatı HTS kayıtlarında sorunların olduğunu vurgulayarak tevsii tahkikat talebinde bulundu.

Sanık Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarından Umut Köroğlu, savcı Mustafa Kaya hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Avukat Köroğlu gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılma olayında yargılanan polisler hakkında "Devletin içinde bir paralel yapı kurmuşlar, onlara bunları sormamız lazım. Dosyadaki deliller çürüdüğü için Bora Kaplan’ın tahliyesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme Başkanı duruşmayı 16 Eylül Pazartesi gününe erteleyerek tutukluluk değerlendirmesinin de aynı gün yapılacağını bildirdi.