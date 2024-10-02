Ayhan Bora Kaplan'ın 'koruması' tahliye edildi

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan davasında 3 kişi daha tahliye edildi.

T24'ün haberine göre; tutuklu sanıklardan emekli astsubay Uğur Pekşen, Hasan Can Saraçoğlu ve Hasan Aslantaş avukatının itirazı sonrası bir üst mahkeme olan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

Tahliye edilen isimlerden Pekşen, Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonda Ayhan Bora Kaplan'la birlikte koruması olarak gözaltına alınmıştı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen haftada da üst mahkeme sıfatıyla, dosyanın kritik sanıklarından ve Kaplan'ın yakın adamı olarak bilinen Tansel Aktan'ı tahliye etmişti.