Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün iki numaralı ismi olmakla suçlanan ve bugün Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, Sertçelik'in, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi tarafından Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bugün duyurmuştu.