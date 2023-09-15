Ayhan Bora Kaplan, İzmir’e nakledildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, İzmir’deki bir cezaevine nakledildi.

Güncel 15.09.2023 14:57 Giriş: 15.09.2023 14:57

Güncelleme: 15.09.2023 15:01 Kaynak: Haber Merkezi