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Ayhan Bora Kaplan, İzmir’e nakledildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, İzmir’deki bir cezaevine nakledildi.

Güncel
  • 15.09.2023 14:57
  • Giriş: 15.09.2023 14:57
  • Güncelleme: 15.09.2023 15:01
Kaynak: Haber Merkezi
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Ayhan Bora Kaplan, İzmir’e nakledildi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen, 4 gün önce yurt dışına kaçmaya çalışırken Ankara'da yakalanan ve suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan İzmir'e nakledildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Sincan Cezaevi'nden İzmir'e nakledilen Kaplan'ın henüz hangi cezaevinde tutulduğu ortaya çıkmadı.

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