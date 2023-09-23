'Ayhan Bora Kaplan' operasyonu: 1 örgüt yöneticisi tutuklandı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüne düzenlenen operasyonda, aranan örgüt yöneticisi M.A. ve emniyet personeli Ç.M.K. gözaltına alındı. M.A. tutuklanırken, Ç.M.K. serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 18'e çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen ve yurtdışına çıkmak isterken gözaltına alınarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan gündemdeki yerini korurken örgüte yönelik operasyonlarda 1 kişi daha tutuklandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 'Ayhan' lakaplı 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt yöneticisi firari şüphelilerden M.A. ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği belirlenen emniyet personeli Ç.M.K. Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ç.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt yöneticisi M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.A.'nın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, mala zarar verme, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 18 OLDU

Bugüne kadar örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 şüpheli hakkında işlem yapılırken bunlardan 18'i tutuklandı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan da tutuklananlar arasında yer aldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyetin çalışmaları sürüyor.

Ayhan Bora Kaplan, 8 Eylül'de Esenboğa Havalimanı’nda, yüklü miktarda para ile yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Kaplan ve beraberindeki 13 şüpheli, 12 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.