Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik yütürülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, “Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

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Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu belirtilen firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ilk başta, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sivil ve 1 komiserin daha gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltı sayısı 8'e yükselmiş ancak Emniyet Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.