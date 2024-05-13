Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis müdürü: Rüşvet değil Menzil'e yardım topluyordum

MİT Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında, görevden uzaklaştırılan polis müdürlerinden birinin 300 bin dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı. Söz konusu emniyet müdürü kendini "Menzil'e yardım topluyordum" diye savundu.

Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 28'i tutuklu 60 sanığın "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "işkence" gibi suçlardan yargılandığı dava devam ederken, örgütle bağlantılı soruşturmalar da sürüyor.

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli üst düzey polis şeflerinden 3'ünün açığa alınması ve haklarında soruşturma başlatılmasının ardından, bir rüşvet ağının da Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

Patronlardünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, açığa alınan emniyet mensupları Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonu "kumpas" operasyonuna dönüştürmeye çalıştı. İddiaya göre hedeflerinde "kendilerinin oyununu bozacak polis şefleri" sonraki aşamada ise "siyasiler" vardı.

RÜŞVET MİT BELGELERİNDE

Elde edilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan üst düzey bir emniyet müdürü geçtiğimiz aylarda İzmir'de suç örgütünün avukatlarından biri ile buluştu ve avukattan 300 bin dolar aldı.

Tüm bu alışveriş MİT tarafından kayıt altına alındı.

Kumpas soruşturmasından sonra açığa alınan emniyet müdürü, iddiaya göre idari tahkikat sırasında rüşveti, "Menzil'e yardım topluyordum. Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı" sözleri ile savundu.