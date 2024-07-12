Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Bekir Bozdağ'a 'rüşvet' iddiası

Ayhan Bora Kaplan davasında Macaristan'da yakalanan gizli tanık Serdar Sertçelik'e ilişkin hazırlanan iddianamede Bekir Bozdağ'la ilgili dikkat çeken iddialara yer verildi. Sertçelik, ifadesinde, "Bozdağ’ın hukuk bürosu var, dışardan iş hallettirdiği. O zaman 400 bin euro verdim Bozdağ’ın hukuk bürosuna. Dosyamı bozdular" iddiasında bulundu.

Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkında hazırlanan iddianamede eski Adalat Bakanı Bekir Bozdağ hakkında dikkat çeken iddialar yer aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de bugün yayımlanan "Selçuk Özdağ İçin Talimat Verenlere Dokunulsaydı…" başlıklı yazısında Serdar Sertçelik'e ilişkin hazırlanan iddianamede Bekir Bozdağ'a yönelik iddiaları aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Sertçelik, ifadesinde, o dönem Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ'a 'işlerini hallettirdiği' bir hukuk bürosunun olduğunu söyledi.

Bozdağ'ın İ. adında birini Meclis'e çağırdığını belirten Sertçelik, "Grup toplantısına gidiyoruz, gel görüşelim’ diye. İ. abi gitti, konuştu. O zaman 400 bin euro verdim Bozdağ’ın hukuk bürosuna. Dosyamı bozdular" iddiasında bulundu.

Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Ayhan Bora Kaplan’ı soruşturan altı polis ile gizli tanık Serdar Sertçelik ve Sertçelik’in kaçmasına yardım eden 12 kişiye Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede Sertçelik ile eski Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın yedi ayrı telefon görüşmesinin dökümüne yer verildi.

Sertçelik, 26 Nisan 2024 tarihli görüşmede, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın adını geçiriyor. Bozdağ’la bağlantılı bir hukuk bürosuna avukatı İ.Y. aracılığıyla 400 bin Euro ödediğini ve davasının bozulduğunu ileri sürüyor.

Sertçelik, şu iddialarda bulunuyor:

“İ. abi ben firarken, eve geldi. Bozdağ’ı aradı. O zaman Bozdağ, Adalet Bakanı. Bozdağ’ın hukuk bürosu var, dışardan iş hallettirdiği… Bozdağ, meclise çağırdı İ. abiyi. ‘Grup toplantısına gidiyoruz, gel görüşelim’ diye. İ. abi gitti, konuştu. O zaman 400 bin Euro verdim Bozdağ’ın hukuk bürosuna. Dosyamı bozdular.”

Bir diğer kayıtta Sertçelik ve Demircan arasında şu diyaloglar yaşanıyor:

Sertçelik: Müdürüm takipsizlik değil, yeniden yargılama aldık. 30 ay kapalıda (cezaevi) yatacaktım normalde. Beş ay sonra tahliye oldum.

Demircan: İsim ver bakayım, not alıyım. Söylemem lazım.

Sertçelik: İ.Y., Bozdağ’la yanımda konuştu megafondan. Sonra meclise gitti, görüştüler. 400 bin Euro istediler, verdim. Sonra yakalandım. Zaten yakalanmasam olmuyordu. Cezaevine girdim, beşinci ayda tahliye oldum."