Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gelişme: 1'i komiser 4 gözaltı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanık Serdar Sertçelik’in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil ve 1 komiserin gözaltına alındığını duyurdu.

“Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davası iktidar içi krize dönüşürken, soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara Emniyeti'nde görevli üç polis müdürü ve bir komiser önce görevden uzaklaştırılmış, ardından gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanık Serdar Sertçelik’in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiserin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "S.S.’nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.

Soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükselmiş oldu.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Ayhan Bora Kaplan davasında, Kaplan'ın sağ kolu olduğu belirtilen gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik, YouTube'da yayınladığı iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu öne sürmüştü.

Sertçelik'in açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama yapılan emniyet görevlilerinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapılmıştı..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.