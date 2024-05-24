Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni tutuklama

Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütüne dair soruşturmada adı geçen ve örgütle iş birliği içinde olduğu düşünülen bir komiser daha tutuklandı.

Güncel 24.05.2024 23:06 Giriş: 24.05.2024 23:06

Güncelleme: 24.05.2024 23:20 Kaynak: AA

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