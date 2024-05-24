Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni tutuklama
Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütüne dair soruşturmada adı geçen ve örgütle iş birliği içinde olduğu düşünülen bir komiser daha tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu Emniyet mensubu sayısı 5'e yükseldi.
Yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.