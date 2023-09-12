Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutukladı.

Ankara’da yer altı dünyasında ‘Kaplan Grubu’ olarak bilinen ve 15 Temmuz Darbe Girişimi akşamı, uzun namlulu silahlarla TRT binası önüne gidişi ile adından söz ettiren Ayhan Bora Kaplan ve adamlarına yönelik geçen hafta kritik bir operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, Almanya’ya gideceği belirlenen Kaplan ve beraberindeki kişiler havalimanı girişinde gözaltına alınmıştı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaplan ve adamlarına yönelik gözaltı işlemleri, devam eden günlerde de sürdü. Toplam 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şüpheliler bugün gruplar halinde adliyeye sevk edildi.

KAPLAN TUTUKLANDI

Ankara Emniyeti’nde kapsamlı bir ifade verdiği öğrenilen Kaplan’ın Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusu ise kısa süre önce tamamlandı. Verilen aranın arsında, hâkimlik kararını verdi.

Halktv.com.tr’nin haberine göre Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada, gözaltına alınan isimler arasında Kaplan’ın avukatı Cengiz Haliç de yer almıştı.