Ayhan Bora Kaplan’ın 'kara para' dosyasından Yüksel Kocaman’a yapılan ödemeler çıktı

Ayhan Bora Kaplan'ın 'kara para aklamak' iddiasıyla yargılandığı dava dosyasından eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a gönderilen ödemeler ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre sanıklardan Kürşad Tan Hakbilir hakkındaki MASAK raporunda Kocaman’a gönderilen paralar da yer aldı. Hakbilir, Ayhan Bora Kaplan’ın örgüt faaliyetinden elde ettiği parayı kuyumcu dükkânı üzerinden aklamakla suçlanıyor.

'KİRA ÖDEMESİ' DİYE GEÇİYOR

Kocaman’a ilk ödeme, Yargıtay üyesi seçilmesinden 1 ay sonra yapıldı. Hakbilir’in hesabından 16 Aralık 2020’de 'Kasım Ayı kira bedeli' adı altında 7 bin lira gönderildi.

Aynı miktarda ödeme 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Haziran aylarında da aynı açıklama ile yapıldı. Ödemeler 1.5 yıl kesintiye uğradıktan sonra bu kez Aralık 2022’de Kocaman’a yine kira bedeli denilerek bu kez 10 bin lira gönderildi. Böylece Kocaman’a toplamda 52 bin lira para gönderildi.

Dava dosyasına göre Hakbilir’e ifadesinde bu ödemeler sorulmadı. Hakbilir, “kendisinin sahip olduğu taşınmazlardan 30 bin lira kira geliri” olduğunu söyledi. Hakbilir, 2016'da satın aldığı evde ikamet ettiğini belirtti. Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu öne sürülen Kocaman, gazeteci Seyhan Avşar’a yaptığı açıklamada, “Kaplan’ı hayatımda bir kez, birkaç dakika gördüm” demişti.