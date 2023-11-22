'Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu vuruldu' iddiası: 4 kişi gözaltına alındı

"Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün yönettiği gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik'in Ankara'da restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı belirtildi. 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da bir restoranda uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 6 kişiden birinin 'Kaplanlar' örgütünün elebaşı "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan çete üyesi Serdar Sertçelik olduğu iddia edildi.

Olay, 20 Kasım sabahı Çankaya'da bir restoranda meydana geldi.

Silahlı bir grup, restoranda yemek yiyen başka bir gruba silahlı saldırıda bulunmuş ve 6 kişi hafif yaralanmıştı.

Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, aralarında "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve saldırıda yaralandığı iddia edilen Serdar Sertçelik'in de bulunduğu 6 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.