Ayhan Sicimoğlu'ndan personeline tokat: Açıklama geldi

Ayhan Sicimoğlu'nun işini beğenmediği için kovduğu iddia edilen personeline tokat attığı anların görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Sicimoğlu ise, şantaj ve kumpasa uğradığını belirten bir açıklama yaptı. Sicimoğlu'nun tokat attığı genç ise yaptığı açıklamada, Sicimoğlu'nun kendisine 33 bin lira para karşılığında videoları yayınlamamasını ve konuyu kapatmasını teklif ettiğini iddia etti.

Sosyal medyada, Ayhan Sicimoğlu ve personelinin yer aldığı bir video gündem oldu. Sicimoğlu'nun işini beğenmediği için kovduğu iddia edilen personeline tokat attığı anlar Sicimoğlu'nun personeli tarafından kaydedildi.

Gezi programlarıyla tanınan Ayhan Sicimoğlu'nun teknesinin bağlı olduğu marinaya gelen eski çalışan, "Çalışanın hakkını vermiyor" diyerek parasını alamadığını iddia etti.

Sicimoğlu ise karşılık olarak "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" dedi.

Ardından personelinin üzerine yürüyüp tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan yaşananları kaydeden personel ise tokattan sonra Sicimoğlu'nu polise şikayet edeceğini söyledi.

Ayhan Sicimoğlu'ndan Tokatlı Saldırı!



Müzisyen, Gezgin, Tv Programcısı Ayhan Sicimoğlu Marmaris'te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.'yi işini beğenmediğini gerekçe göstererek

işten çıkardı.



Samet İ.parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi.… pic.twitter.com/pPnSKHyT3f — İstanbul'da Havadis (@isthavadis34) June 23, 2024

SİCİMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; Sicimoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Ünlü isim, şantaj ve kumpasa uğradığını belirten bir paylaşım yaptı.

Sicimoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

SİCİMOĞLU'NUN TOKAT ATTIĞI GENÇ KONUŞTU

Ayhan Sicimoğlu'nun tokat attığı Samet İ. de bir açıklama yaptı.

Samet İ., Sicimoğlu'nun kendisine 33 bin lira para karşılığında videoları yayınlamamasını ve konuyu kapatmasını teklif ettiğini iddia etti.

Samet İ., şöyle devam etti:

"Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair sözleşme yaptı avukatıyla. Ve sözleşmeye kendi el yazımla bir kaç madde ekletmek istediğimi söyledi. Kabul etmediğimi söyledim."