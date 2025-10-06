Ayhancan Güven DTM şampiyonu oldu

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu.

Almanya’nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışına ev sahipliği yaptı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, şampiyonluk yarışına ikinci sıradan başladığı bu kritik mücadelede, sergilediği performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olan Güven, Türk motor sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktasına imza attı.

FIA sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyor.