AYHED: Sorumluları yargılayın!

Haber Merkezi

Adana’da yaşayan Suriyeli trans kadın M.E.’nin HIV taşıdığına ilişkin kişisel verilerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sınırdışı edilmesine ilişkin Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği (AYHED) suç duyurusunda bulundu. Kaos GL’nin haberine göre dernek, sorumluların “kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayımlanması”, “görevi kötüye kullanma”, “hukuka aykırı yakalama ve gözaltı” suçlarından yargılanmasını talep etti.

M.E.’nin herhangi bir savcılık emri olmadan gözaltına alındığı aktarılırken sınırdışı kararının da aynı gün uygulandığı belirtildi. 7 günlük itiraz süresinin beklenmeden kararın işleme konulduğu aktarılan dilekçede, “Sağlık çalışanları, mülteci trans bir kadının sağlık verilerini çeşitli haber sayfaları ile paylaşmış, haber siteleri sağlık raporunu kişisel veriler görünecek şekilde yayınlanmıştır” denildi.

M.E.’nin sınırdışı edildikten sonra Suriye’de öldürüldüğü iddialarına da değinilen dilekçede, “Sosyal medya paylaşımları ile M.E yi hedef haline getiren kişi ve kurumlar, -sınırdışı kararı veren ve karara itiraz hakkı dahi tanımayan Adana Geri Gönderme Merkezinde bulunan yetkililer yaşanan bu ihlalden açıkça sorumludur” denildi.