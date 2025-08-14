Ayı ailesi şantiyede yiyecek aradı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki bir şantiyeye inen ayı ve yavrularının yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, yiyecek bulmakta zorlandığı anlaşılan ayı ve yavruları şantiye alanında görüntülendi. Bu nadir anı fark eden bir şantiye çalışanı, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre bölgede dolaşan ayı ailesi, daha sonra gözden kayboldu.

Şantiye çalışanları, yaşanan bu durumun ardından yaban hayvanları için duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi. Çalışanlar, "Atık durumda olan yiyecekleri köşe bucaklara bırakalım. Onlar da bazen yiyecek bulamıyor. Onun için dikkat etmek gerekir" dediler.