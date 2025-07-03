Ayı çöp kamyonetinde yiyecek aradı

Nemrut Krater Gölü civarındaki aç kalan bir ayı, yiyecek bulmak için çöp kamyonetinin kasasına çıkarak yiyecek ararken, o ilginç anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Proje kapsamında ‘Mükemmeliyet’ ödülü alan Nemrut Krater Gölü son yıllarda kenarında yaşayan ve elle beslenen yavru ayılarıyla sık sık gündeme geliyor. Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut krater gölü kenarında yaşayan ayılar yiyecek bulmak için çöplerde yiyecek aramaları ilginç görüntülere sahne oluyor. Bölgedeki çöpleri almaya giden çöp kamyonunun üstüne kadar çıkan ayılar yiyecek arayışını sürdürdü.

Uzmanların sık sık uyarı yaptığı ayılar son zamanlarda bölgede piknik yapan vatandaşların arasında dolaşmaya başladı. Aslında ayılar çöpleri karıştırarak yiyecek arayışlarını sürdürürken, bölgeye ayıları görmeye gelen veya piknik yapmak amacıyla bulunan vatandaşlar ayıların görüntülerini ve fotoğraflarını çekiyor.