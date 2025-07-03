Ayı çöp kamyonetinde yiyecek aradı

Bitlis’teki Nemrut Krater Gölü civarında aç kalan bir ayı, çöp kamyoneti kasasında yiyecek ararken görüntülendi.

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında bulunan 2250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda elle beslenen yavru ayılarla sık sık gündeme geliyor. Uzmanların sık sık uyarı yaptığı ayılar, bölgede piknik yapan vatandaşların arasında dolaşmaya başladı. Bölgedeki çöpleri almaya giden çöp kamyonunun üstüne çıkan bir ayının yiyecek arayışı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç üstünde yiyecek arayışını sürdüren ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.