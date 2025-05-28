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Ayı gören çoban kurt gibi uludu

Ajans Haberleri
  • 28.05.2025 12:55
  • Giriş: 28.05.2025 12:55
  • Güncelleme: 28.05.2025 12:55
Kaynak: İHA
Ayı gören çoban kurt gibi uludu

Kahramanmaraş’ta hayvanlarını otlatan çoban ayı görünce kurt gibi uludu. Çoban, o anları ise cep telefonu kamerasına kaydetti.
Afşin ilçesi Binboğa Dağları’nda bir çoban dağda hayvanlarını otlatırken ayı gördü. Bir müddet ayının gidişini izleyen çoban, cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti. Ayıyı görüntülerken kurt gibi uluyan çoban gülümsetti. Uluma sesini duyan ayı ise bir müddet baktıktan sonra yoluna devam etti.
Ayı daha sonra gözden kayboldu.

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