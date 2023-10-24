Ayı ve yavrusu Safranbolu’da şehre indi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ormandan şehre inen ayı ve yavrusu cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeyken bir evin bahçe duvarına tırmanmaya çalışan yavru ayıyı gören aracın sürücüsü hızını yavaşlatırken, yanındaki arkadaşı cep telefonu ile kayda girdi.

Bir süre sonra duvarda beliren anne ayı ağzıyla ısırarak yavrusunu yukarıya çekmek istedi ancak başarılı olamadı. Yanına indikten sonra duvarı aşıp tekrar bahçeye geçen annesinin peşinden gidemeyince yolda koşmaya başlayan yavru ayı park halindeki otomobilin üzerine çıkarak, bahçeye geçmek istedi.

Kısa süreli panik yaşayan sürücü ve arkadaşı güzergahlarına devam ederken, kaydın sona ermesiyle ayı ve yavrusunun akıbeti ise bilinmiyor.