Ayı yavrusu sanılan hayvan sansar yavrusu çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ayı yavrusu bulunduğu ihbarı alan ekipler, bölgeye gittiklerinde canlının sansar yavrusu olduğunu gördü. Sağlık kontrolü yapılmak üzere barınağa götürülen yavruyu elinde tutuna görevlinin, "Neden siz tavuklara saldırıyorsunuz başka bir yiyecek yok mu" diyerek gülümsemesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Yuvalıdere Mahallesi’nden meydana gelen olayda, ayı yavrusu bulunduğu ihbarını alan ilçe belediyesi, ekiplerini bölgeye sevk etti. Bölgeye gelen ekipler, yavrunun cinsinin sansar olduğunu ve arka bacaklarında zedelenme olduğunu fark etti. Ekipler, sansar yavrusunu sağlık kontrolü ve tedavisinin tamamlanması için barınağa götürdü. Barına sevk sırasında yavruyu tutan ilçe belediyesi görevlisi Oktay Sözer, o anları cep telefonuyla kayda alarak, "Boz ayı yavrusu diye gittiğimiz mahallemizde almış olduğumuz yavru ayı çıkmadı, sansar yavrusu çıktı" ifadelerini kullanırken, "Neden siz tavuklara saldırıyorsunuz başka bir yiyecek yok mu" diyerek gülümsemesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.