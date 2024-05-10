Ayıbalığı Koyu’ndaki kaçak iskele yıkılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, nesli tehlikede olan Akdeniz foklarının yaşam alanı olan Karaburun'daki Ayı Balığı Koyu'na inşa edilen kaçak iskeleyle ilgili yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceği belirtildi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun Mordoğan’daki Ayıbalığı Koyu'nda Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sorumlulara resmi tebligat yapıldığı ve yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şöyle:

"Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi sınırlarındaki Ayıbalığı Koyu'nda Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin kaldırılmasına yönelik yasal ve idari süreç tarafımızdan ciddiyetle takip edilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki yazışmalar doğrultusunda yıkım sürecinin belediyemiz tarafından tamamlanması yönünde harekete geçilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait alandaki izinsiz demir iskelenin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi kapsamında, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine göre yıkılmasına yönelik iş ve işlemlerin belediyemizce yürütülmesine ilişkin ‘Başkanlık Oluru’ kapsamında 3 Mayıs 2024 tarihinde söz konusu işlemin sorumlusu durumundaki işyerinin yetkililerine tebligat yapılmıştır. Tebligatın ardından 15 günlük zorunlu yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte yıkım için konu Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’mıza iletilecektir."

Sualtı Araştırmaları Derneği ve Karaburun Yerel Fok Komitesi tarafından yapılan ortak açıklamada ise "Mordoğan Ayıbalığı’ndaki kaçak iskelenin 10 aylık yazışmalar sonucunda yıkım işlemini Karaburun Belediyesi yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenerek bu konuda yapılacak iş ve işlemleri yürüteceğine dair ilgili birimleri bilgilendirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden, Akdeniz foklarının en önemli habitatlarından biri olan Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’ndeki kaçak iskelenin yıkım işlemini bir an önce gerçekleştirmesini, Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nden de Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planları sürecinde Mordoğan Ayıbalığı Mağarası denizel ve karasal alanını ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak ilan etmesini bekliyoruz" denildi.