Ayılara kar topu attılar

Murat ÇOBANGİL/BURSA, (DHA)- BURSA'da Uludağ yoluna çıkan bir grup, yol kenarındaki çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılara kar topu attı. Kar topu gelince korkan hayvanlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Uludağ yoluna çıkan vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında yiyecek arayan ayıları görünce, o anları görüntülemek için otomobillerinden indi. Bir vatandaş, ayıları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken; otomobillerini yol ortasında durduran bir grup, yol kenarından topladıkları karları ayılara attı. Kar topunun denk geldiği bir ayı korktu. Başka bir ayı ise ayağa kalkarak kar topunun atıldığı tarafa doğru baktı. O anları cep telefonuyla kaydeden kadının, "Atmayın, rahatsız etmeyin. Şunları ifşalayacağım. Rahatsız ediyorlar hayvanları" dediği duyuldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI