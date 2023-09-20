Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Aykırı haber, web sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.

Aykırı haber web sitesi, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Genel yayın yönetmenimiz @batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı. — Aykırı (@aykiricomtr) September 20, 2023

Çolak'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.