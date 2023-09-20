Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
Aykırı haber, web sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak'ın gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.
Aykırı haber web sitesi, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Genel yayın yönetmenimiz @batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı.— Aykırı (@aykiricomtr) September 20, 2023
Çolak'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.