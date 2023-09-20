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Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Aykırı haber, web sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 20.09.2023 09:25
  • Giriş: 20.09.2023 09:25
  • Güncelleme: 20.09.2023 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı. 

Aykırı haber web sitesi, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Çolak'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. 

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