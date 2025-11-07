Aykırılık usulsüzlük diz boyu: ÇED beklemeden ihale

Ordu Büyükşehir Belediye’sinin 2024 yılı faaliyetlerini denetleyen Sayıştay, 30’dan fazla bulgu tespit etti. AKP hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Hilmi Güler’in Belediye Başkanı olduğu Ordu’ya ilişkin denetim raporunda belediyenin birçok alanı ihalesiz kullandırdığı yer aldı.

Raporda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan 400 adet aydınlatma direğinin ihale ve sözleşme yapılmadan üçüncü kişilere reklam alanı olarak kullandırıldığı belirtildi. Sözkonusu direklerin aylık olarak “kullanım bedeli” adı altında ve “ilan ve reklam vergisi”nin ödenmesi şartıyla Mart 2023 tarihine kadar tahsis edildiği ancak muhasebe kayıtlarının 2024 yılı içerisinde de kullanıma devam edildiğini gösterdiği bildirildi.

ÇED BEKLEMEDEN İHALEYE ÇIKILDI

Yapılan incelemede Altınordu İlçesi Mezbahası Kaba İnşaat Yapım İşi ile ilgili ÇED kararı tamamlanmadan ihaleye çıkıldığı ortaya çıktı. Valilik tarafından karar çıkıncaya kadar işin durdurulduğu, ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının alınmasının ardından, inşaatı durdurma kararının kaldırıldığı belirtildi. Bir başka bulguda aynı projenin Belediye Başkanının talimatı ile teknik ve mali açıdan mevzuat hükümlerine uygun yeterli gerekçe gösterilmeden karşılıklı feshedildiği de yer aldı.

ŞİRKETİN BORCUNA BELEDİYE KEFİL

Raporda Belediyenin kendi şirketlerine kredi kullanımı için kefalet vermesi yönünde Meclis kararı alındığı tespit edildi.

Belediye Meclisi Kararı ile OREN isimli şirketin tüm özel, kamu ve katılım bankalarından 115 milyon TL kredi kullanabilmesine ve bu kredi için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden kefil olunmasına yol açıldığı belirtildi. Ayrıca ORBEL'in 118 milyon TL'lik kredi kullanımı için benzer bir işlem yapıldığı ve bunun mevzuata aykırı olduğu kaydedildi.

Denetimlerde Belediyenin şirketinde istihdam edilen işçilerden bir kısmının asli zabıta hizmetlerinde görevlendirildiği ortaya çıktı. Belediyenin kadrolu 36 zabıta personelinin yanında, ORBEL AŞ şirketlerinde istihdam edilen işçilerden 47'sinin asli zabıta hizmetlerinde görevlendirildiği tespit edilen raporda, bulgunun 2023 yılı denetimlerinde de yer verildiği ve mevzuata aykırılığın devam ettiği belirtildi.

Ayrıca Büyükşehir belediyesinde daire başkanlıkları ve müdürlüklerin büyük bir çoğunluğunun vekalet veya geçici atamalar ile görevlerini yürüttükleri dikkati çekti. Yapılan incelemede toplam 28 daire başkanlığından 9'unun vekaleten yürütüldüğü, bir genel sekreter yardımcısının bu görevinin yanı sıra iki daire başkanlığına vekalet ettiği, yine bir veteriner hekimin iki daire başkanlığına vekalet ettiği görüldü. Toplam 80 şube müdürlüğü kadrosunun bulunduğu, bunlardan 46 müdürlüğe vekalet, 10 müdürlüğe tedviren atamalar yapıldığı 4 müdürlüğün ise boş olduğu, yalnızca 20 müdürlüğe asaleten atama yapıldığı tespit edildi.

ÇİÇEK İSTİSNASI

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi’nin bakım, onarım ve yeniden düzenleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihale yoluyla yapılması gereken 10 milyon 392 bin 865 TL tutarındaki çiçek ve çim alımlarının istisna kapsamında yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca belediyenin 5 adet yabancı menşeli araç kiraladığı kaydedildi.



Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

-Yapım işlerinin gerek sözleşmesinde gerekse idari şartnamesinde yer alan endekslerin fiyat farkı hesaplanırken kullanılan endekslerle uygulamada örtüşmediği,

-Yapım işinde herhangi bir hesaplama yapılmadan süre uzatımı verilmesi,

-Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren bazı hizmet alımlarında yüklenici ile sözleşme imzalanmadığı,

-Öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı,

-Temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan alımların mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiği.