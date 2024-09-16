Aykol’un “Özgür Basın Tarihi” kitabı raflarda: Gerçeğin izinde geçen 34 yıl

Oktay EVSEN

Gazeteci Yazar Hüseyin Akyol yeni kitabı “Özgür Basın Tarihi” kitabı ile Kürt basının 34 yıllık tarihini kaleme alıyor. 1990 yılında İstanbul Cağaloğlu’nda başlayan gazetecilik serüvenini, “Gazetecilik ısrarıyla” bugünlere taşıdığını söyleyen Akyol, Aram Yayınları’ndan çıkardığı kitabında bugünlere uzanan öyküsünü ve tanıklıklarına yer veriyor.

Kitabında “Gazeteci arkadaşlarımız uğradıkları saldırılar sonrasında yaralandılar, öldüler. Sağ kalabilenlerden uzun yıllar hapiste yatmak zorunda kalanlar olduğu gibi, sürgüne gitmekten başka çarenin kalmadığı durumlar yaşandı. Bugün dev bir Kürt medyası varsa, bunu büyük ölçüde onların sayesinde başardık. Bizlere örnek olan arkadaşlarımız olmasa, biz buralarda olamazdık” diyen Akyol, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

“Özgür Basın Tarihi” kitabınızı kaleme alırken neyi amaçladınız?

Bu kitap, bizim kısaca “Özgür Basın Geleneği” dediğimiz gazetelerimiz, ajanslarımız ve televizyon kanallarımızın nasıl kurulduğunu ve kurulan her yayın organının başına neler geldiğini anlatıyor. Ama anlatılanlar ilk defa yazılmış-anlatılmış şeyler değil. Kitapta yer alan konular, defalarca gazete ve televizyonlarımızda dosya haber olarak yayınlanmış şeylerdir. Ancak daha önceleri de yazılmış, yayınlanmış bu konuların tamamını bilen biri olarak derledim ve böylece bu kitap ortaya çıktı.

Kitap, bu haliyle tüm yayın kurumlarımızın derli toplu bir tarihi oldu. Türkçe dergi ve gazetelerimizin tümünde -genel yayın yönetmenliği de dahil olmak- en üst düzey yöneticilerden biriyim. Kürtçe gazetelerimizi yayınlayan şirketlerin ortaklarından biriydim. Haber ajanslarımızın ve televizyon kanallarımızın kuruluşunda da -dışarıdan bile olsa- önemli katkılarım oldu. Bu anlamda, kitapta anlatılan “Özgür Basın Tarihi”nin en yakın tanığı, kurucusu-yürütücüsü ve dahası mağduruyum!

1990 yılında Cağaloğlu’nda başlayan bu öykü, bugün hangi noktada?

İlk haftalık gazetemiz “Halk Gerçeği” uzun bir hazırlıktan sonra, 22 Nisan 1990 günü yayınlandı. Ardından yurtiçi ve yurtdışı tirajı 50 bini bulan “Yeni Ülke” gazetesini haftalık olarak yayınladık. Haftalık yayıncılıkla hedef kitlemize haber ulaştırma faaliyetimiz yetersiz kalınca, 1992 yılında günlük “Özgür Gündem” gazetemizi yayınlamaya başladık. O günden bu yana, 50’den fazla Türkçe, 20’den fazla Kürtçe gazete yayınladık. Günlük gazetelerimizden biri, Avrupa’da basılıyor ve 8 ülkede dağıtılıyor.

Özellikle televizyon kanallarımız için mevcut haber ajanslarının haberleri bize yetmeyince ve dahası çarpıtılan haberlerin doğrusunu bulup yayınlamak istediğimiz için haber ajansları kurmaya başladık. Dicle Haber Ajansı ile başladığımız haber ajansı kuruluşlarımız bugün hem ülke içinde hem de Ortadoğu’da haber toplama faaliyetinde epey öne çıkmış ve kendini kabul ettirmiş bulunuyor.

Kitapta, “yaşamları pahasına gazetecilik yapan” meslektaşlarımızdan söz ediyorsunuz. Mevcut durumda, iktidarın Kürt medyasına yönelik baskısıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Osmanlı’dan bu yana, ülkemizde iktidarların hepsi, basını-medyayı sevmedi. Onları engellemek için gazeteler kapatıldı; gazeteciler hedef alındı ve hatta kimileri öldürtüldü. Tüm bu baskıları biz de gördük. Galiba ‘biraz’ fazlasını gördük, yaşadık. Halk Gerçeği’nden başlayarak, gazetelerimizi bastıracak matbaa bulmakta zorlandık. Hatta bastırabilmek için kendimizin oto-sansür uygulamamız bile gerekti. Buna rağmen, tüm gazetelerimize dava açıldı, yazı işleri müdürlerimiz hapse atıldı.

Ancak -maalesef- daha fazlasını da gördük. “Özgür Ülke” gazetemiz yayınlanırken, 3 Aralık 1994 günü gazetemizin merkez binası ile iki büromuz aynı saatte bombalandı. Ölen ve yaralanan arkadaşlarımız oldu. 50’den fazla gazeteci ve dağıtımcı arkadaşımız öldürüldü. Kimisinde soruşturma açılsa da, katillerin neredeyse hiçbiri tutuklanmadı. Dahası gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanması, hatta öldürülmesi -onlar gazeteci değil denilerek- dönemin iktidarları tarafından doğal gösterilmeye çalışıldı.

İktidarların gerçeğin peşindeki basına yönelik düşmanca tavrı hepimiz için malum ama sizlere yönelik katletmeye kadar varan baskılar karşısında hiç mi dayanışma görmediniz?

Yayımladığımız tüm basın organları, Kürt halkının ulusal ve toplumsal kurtuluşu sürecindeki gelişmelerin haber olarak tüm dünyaya duyurmayı öncelese de, ülkemizdeki tüm devrimci demokrat yapıların faaliyetlerine ve görüşlerine de kucak açtı, onlar için önemli bir platform oldu. Nitekim önce Evrensel ve sonra da BirGün’ün günlük bir gazete olarak yayımlanmasına teşvik edici bir örnek olduk.

Belki bu ilkesel tavrımızın bir ürünü, belki de buna gerek kalmaksızın -bu kadar da olmaz- denilerek, gazetemiz Özgür Ülke’nin bombalanması üzerine, yayınımızın bir gün bile aksamadan devam ettirmemizi sağlayan o günkü muazzam dayanışmayı unutmam hiç mümkün değil. O gün birçok sosyalist ve yurtsever dergi, kendi yayınlarını durdurmuş ve bürolarını gazetemizin yayınlanması için bize açmıştı. Çok tanınmış aydınların, yazarların İstiklal Caddesi’nde gazetemizi satmaları, bizlere dayanışma yazıları vermeleri, gazetecilik tarihimizin en unutulmaz günlerini bize yaşattı.

Aynı şekilde, bana ve eş yayın yönetmenim Eren Keskin’e 2015 yılında yüzden fazla dava açıldığında başlattığımız “Nöbetçi Yayın Yönetmeni” kampanyası da, -bence- ülkemizde son yıllarda yaşanan en büyük sivil dayanışma eylemlerinden biriydi. Sadece bir günlüğüne genel yayın yönetmeni olarak künyede yer alan gazeteciler ve akademisyenler hapse girmek pahasına -ki bu yüzden hapse atılanlar oldu- bu kampanyaya katılmışlardı. Kamuoyunu duyarlı kılmak istemiştik; yaşananlardan BM Genel Sekreteri’nin bile haberi ve tepkisi oldu; dünya çapında tanınan kişileri hapse attıkları için…