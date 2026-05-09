Aykut Erdoğdu için mahkemeye dilekçe: "Devletten alacaklı durumda"

İBB Davası kapsamında yaklaşık 11 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin serbest bırakılması için mahkemeye itiraz dilekçesi sunduklarını açıkladı.

Ersöz, yapılan hesaplamalara göre Erdoğdu’nun infaz düzenlemeleri kapsamında aslında tahliye edilmesi gereken süreyi aştığını vurguladı.

"İNFAZ DÜZENLEMESİNE GÖRE DEVLETTEN ALACAKLI"

Avukat Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 338 gündür tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu’nun durumuna şu değerlendirmeyle dikkat çekti:

"Dilekçemizde Aykut Erdoğdu’nun durumunu diğer sanıklardan ayıran hesaplamalara yer verdik. İnfaz düzenlemeleri doğrultusunda müvekkilimin 'devletten alacaklı' olduğu gerçeğinin altını çizdik."

"HÜRRİYETİ TAHDİT BOYUTUNA ULAŞTI"

Mahkemenin tutukluluğun devamı kararında herhangi bir hukuki gerekçe sunmadığını savunan Ersöz, sürecin artık bir tedbir olmaktan çıktığını iddia etti. Ersöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu değerlendirmelerimizin tamamının duruşmalarda Mahkeme Heyetiyle paylaşılmış olduğunu, ancak ne hukuki ne de fiili bir gerekçe ortaya konulmaksızın verilen tutukluluk halinin devamı kararlarının, ölçülü ve orantılı bir tedbir olmaktan artık çıktığını, hatta 'hürriyeti tahdide' varacak bir boyuta ulaştığını da söylemeliyiz."