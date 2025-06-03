Aykut Erdoğdu'nun aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklamaya sevk edildi

İstanbul’da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Erdoğdu'nun yanı sıra 3 kişi daha tutuklamaya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre tutuklamaya sevk edilen isimler şöyle: Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat.