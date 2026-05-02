Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nda tutuklu yargılanan Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun hakkında inceleme başlatıldı.

İBB Davası'nın perşembe günü görülen 30. celsesinde duruşmaya verilen arada Avukat Tuba Torun açıklamalarda bulunmuştu.

Torun, yaptığı açıklamada, "21 suçtan yargılanan Adem Soytekin'in stres dahi çekmesin diye tahliyesi istenirken 1 suçtan yargılanan ve şu ana kadar cezasını çoktan çeken ve içeride yattığı 1 sene nedeniyle devletten alacaklı olan Aykut Erdoğdu'nun tahliyesinin istenmemesi hukuksuzluğun dibinin dibidir" tepkisini göstermişti.

"Biz bu zamana kadar gayet saygılı şekilde hakkımızı talep ettik" diyen Torun, "Bu akşam benim kocam 33 yıl bu devlete hizmet etmiş, Ak Parti'nin boy boy yolsuzluklarını dökmüş olan Aykut Erdoğdu salınmazsa bu savaş ilanıdır. Savaş ilanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Torun hakkında açıklamaları inceleme başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu'nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.