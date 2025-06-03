Aykut Erdoğdu ve 2 kişi tutuklandı

İstanbul’da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık, toplam 30 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in tutuklanmasına karar veren mahkeme, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uyguladı.

Tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:

"Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman, Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş ve Görkem Kızılkaynak."

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istenen isimler ise şöyle:

"Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı.