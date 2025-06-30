Aykut Erdoğdu’nun avukatlarından yetki itirazı: “Soruşturmayı Ankara yürütmeli”

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve 4 Haziran'da tutuklanan eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun avukatları, müvekkillerine yönelik suçlamanın yapıldığı tarihte milletvekili olması nedeniyle yetkili savcılığın İstanbul değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu belirterek ilgili savcılığa başvuruda bulundu.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün yaptığı açıklamaya göre, 4 Haziran'da İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu savcılık ifadesi sırasında, suçlamanın yapıldığı tarihte milletvekili olduğunu, bu nedenle soruşturmayı yapmaya yetkili makamın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu ifade edildi. Ancak ifadeyi alan savcı “şu an milletvekili değil, biz yetkiliyiz” dedi.

Avukatlarının, Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğuna yaptığı itiraz geçen hafta reddedildi.

Avukatları bugün ise savcılığa yeni bir dilekçe sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkili olduğunu, CMK’nın 161/9. maddesi uyarınca bir kez daha vurgulayarak yetkisizlik kararı verilmesini talep etti.

'CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ'YLE İLGİLİ MADDE

Avukat Hüseyin Ersöz açıklamasında CMK 161/9. maddesindeki 'Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri'yle ilgili bölümü de şu şekilde paylaştı:

"…(9) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/146 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/141 md.) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur…”

Ersöz açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM 24-27. Dönem Milletvekili olan Aykut Erdoğdu hakkında yapılan tüm işlemler yetki kurallarına aykırı şekilde hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Talebimizin kabul edilmemesi ya da işlemsiz bırakılması halinde konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK’da da gündeme getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine de yer verdi.