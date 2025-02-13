Aykut Kaya kimdir? CHP Milletvekili Aykut Kaya’nın kariyeri ve siyasi hayatı

Aykut Kaya kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykut Kaya’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Aykut Kaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Aykut Kaya’nın kariyeri ve siyasi hayatı!

AYKUT KAYA KİMDİR?

Aykut Kaya, 1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nde Baldwin-Wallace College'da uluslararası işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine, yurt içi ve yurt dışında büyük ölçekli inşaat projelerini yürüten özel bir şirketin genel müdürü olarak başladı. 2016 yılında kurduğu yabancı ortaklı şirkette başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) çeşitli görevlerde bulundu; Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-Slovakya Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Üyeliği gibi pozisyonlarda yer aldı. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Kaya, iki çocuk babasıdır.

AYKUT KAYA’NIN SİYASİ HAYATI

Aykut Kaya’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: