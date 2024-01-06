Ayla Algan son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Ayla Algan, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta sanatçı Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Ayla Algan'a veda için ilk tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı.

Ayla Algan'ın dostları ve öğrencilerinin bulunduğu törende, Polonyo'daki Sopot Festivali'nden görüntüler gösterildi.

"ONUNLA KONUŞAMAYACAK OLMAK ÇOK ACI"

Hürriyet'te yer alan habere göre, törende konuşan Orhan Alkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tören başlamadan önce büyük bir gürültü koptu. Bir arkadaşımız demir profile takılıp düşmüş. O anda hatırladım. Ayla’nın üstüne dekor düşmüştü. Ayla’nın şu sözünü hatırlıyorum: Önemli değil canım, tiyatroda olur böyle şeyler. Olağanüstü oyunculardandı. Sonsuz bir arayış, sonsuz bir yeni bir şey öğrenme istediği, bir şeyi tamamlama konusunda daimi bir kaygı… Ayla her şeyden heyecanlanabilen, her yeni ile yeniden düşünmeye başlayan, parçayı bütün olarak görenlerden biriydi. Çok acı artık onunla konuşamayacak olmak.

Çok saçma şeyler yapıyoruz. Macit ile otururken ‘Ayla’ya gidelim dedik’, bir türlü yapmadık. Sonra burada ağlıyoruz. Bu da bize özel bir şey galiba. Bir oyuncuyu, bir arkadaşı, bir dostu, anaç bir enerjiyi kaybettik. Sadece başımız sağ olsun demek yetersiz olacak. O yüzden susuyorum."

"BANA ÖLÜMDEN KORKMAMAYI ÖĞRETTİ"

Aliye Uzunatağan, "Ben onu gülerek, severek, ona hayran büyüdüm. Aliye abla tam bir sanatçıydı. Bana ölümden korkmamayı Ayla Abla öğretti. Ölüm bir uyku bak Shakespeare’e kaç yıl öncesinden derdi. Sonra büyüdük, arkadaş olduk. Kadınca konuları konuşmaya başladı. İnsanın iyi bir oyuncu olmayı için egolarını yok etmesi gerektiğini söylerdi. Ben de yok ettim" dedi.

Uzunatağan sözlerine şöyle devam etti: "O kadar çok soru sormayı öğretti ki. O benim hem hocam hem ablam oldu. O kadar güzel sesi vardı ki, o kadar iyi bir insandı ki. Saf insandı. Nurlarda uyusun. Ödülleri çok umursamazdı, bana da ‘umursama’ derdi. 'Bunlar bizi şımartabilir, egomuzu büyütebilir' derdi. Ben de ortaya koymam ödüllerimi. O kadar çok şey öğrendim ki ondan. Seni çok çok özleyeceğim. Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben? Canım benim."

"AYLA ALGAN'LA KONUŞMAM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Nedim Saban ise, "Bugün sadece Ayla Algan’ı değil, Muhsin Ertuğrul’un çocuğunu uğurluyoruz. Kendisi ile 1982 yılında tanışmıştım. 15 dakika konuştum, hayatımı değiştirdi o konuşma benim. Üniversitede hocalık yaptığımda öğrencime ‘Benim dersimden istediğin kadar kaç, Ayla Algan’a git’ dedim" diye konuştu.

SEVİ ALGAN: BEN ANNEMİ HEP PAYLAŞMAK ZORUNDA KALDIM

Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan ise, “Ben annemi hep paylaşmak zorunda kaldım. Almanya’daki işçilerle, çocuklarla… Onlar da Türk tiyatrosunu öğrensinler derdi. Çok erken büyümek zorunda kaldım. 5 yaşında kendi başıma uçakla seyahat ediyordum. Hastanede hasta yatarken annem yanımda olurdu. Biri gelip anneme selam verdiğinde annem onlarla ilgilenmekten beni unuturdu" ifadelerini kullandı.

Sevi Algan, şöyle devam etti: "Kolay tarafları da vardı, zor tarafları da. Sahne onun eviydi. Evliliği de tiyatro gibiydi. Yataktan kalktım. Zangır zangır titriyor.. Deprem oluyor herhalde diye düşündüm. Aşağıya indim annemle babam tiyatro kavgası yapıyorlar. Gündelik hayatı bile böyle yaşardı. En kötü kokan yere bile gül gibi kokuyor derdi. Ben de öğrendim büyüdükçe. Öğrenmek zorunda kalıyorsun… Çok güzel bir yılbaşı geçirdik. İyi ki de geçirdik. Çok hızlı gitti. Belki de böyle olması gerekiyordu. Doktorlarla konuşmasını duysanız. Kendisini yatakta görmek olmazdı. Onun için böyle oldu galiba. İnşallah onun yolundan gidebildiğimiz kadar gideriz. İnşallah onun aktarıcısı olabiliriz. Başımız sağ olsun. Anneciğim… Onların sesini duyabiliyorum şuan annem, babam ve Muhsin Hoca çoktan tiyatro kavgasına başlamışlardır…"

Ayla Algan'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.