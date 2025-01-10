Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi açıldı

Konak Belediyesi’nin fırsat eşitliği yaratan, okul öncesi eğitim desteği sağlayan ücretsiz sosyal hizmeti Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nin 11’incisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı. Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nin tarihi binası önünde düzenlenen açılış törenine ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Murat Bakan, Burhanettin Bulut ve Ensar Aytekin, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çocukların okul öncesi eğitimde desteklenmesinin önemini vurguladığı konuşmasında, açılışını gerçekleştirdikleri oyun evinin son derece önemli olduğunu söyledi. Özel, kreşlerin herhangi bir hizmetle karşılaştırılmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Kreş demek, öyle herhangi bir hizmet değil. Kreş, birincisi, yoksul çocukları hele hele böyle tamamen ücretsiz olan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimine ayrılmış bir kreş demek, o çocukların sosyalleşmesini, iyi eğitim almasını, okul öncesi eğitime iyi hazırlanmasını sağlarken, bir yandan iyi beslenmesini, belki evde erişemediği proteine, süte, ete burada kavuşmasını sağlıyor. Diğer yandan çocuk burada olunca anne istihdamda olabiliyor, çalışabiliyor. Bugün sefalet ücreti verilen asgari ücretlilere elbette bir maaş yetmiyor. Anne, alacağı ikinci maaşla evi geçindirmeye katkı sağlıyor. Anne sosyal hayatın, çalışma hayatının içine girebiliyor. Hayattan tecrit edilmemiş oluyor. Bu açıdan bugün burada açılışını yaptığımız kreş son derece önemli” dedi.

Özel, Konak’ta 300’e yakın çocuğun kreş hizmetinden ücretsiz yararlandığını duyurarak, “Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ni açıyoruz. Kendisi yıllar önce hayatını kaybetti ama İnönü Ailesi’nin dostu Ayla Hanım’ın adı bu ücretsiz eğitim verecek oyun evinde yaşayacak. Yarın haberlere konu olacak. Anneler babalar ‘çocuğum Ayla Ökmen’e gidiyor, orada eğitim alıyor’ diyecekler. Bu da kıymetli ailesine yetecek. Kreşler, kent lokantaları, her gün artıyor. Hasetlik yapmadan, takdir ederek Türkiye’de insanların ucuz ve kaliteli yemeğe erişebilsinler istiyoruz. Çünkü çok büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

İZMİR’DE HİZMETTE BÜTÜNLÜK VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yeni doğandan okul öncesi eğitime, ilkokuldan üniversiteye tüm eğitim aşamalarında İzmirli ailelere verdikleri destekleri anlattığı konuşmasında İzmir’de hizmette bir bütünlük olduğunu ve hep birlikte bir aile olduklarını vurguladı. Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nin ücretsiz eğitim hizmetinde mutlu eden bir örnek olduğunu ifade eden Tugay, tüm çocukların eğitim hayatında eşit bir şekilde, adalet içinde tamamen ücretsiz eğitim almasını hedeflediklerinin altını çizdi.

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Agora, Aziziye, Ballıkuyu, Beştepeler, Engelsiz Yaşam Köyü, Gültepe, İsmetpaşa, Mersinli, Toros ve Zeytinlik’te faaliyetlerine devam eden oyun evlerine bir yenisini daha ekleyerek Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ni hayata geçiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, fırsat eşitliğine vurgu yaptı. Mutlu şöyle konuştu: “Eğitim hayatlarına ilk adımını atan Konaklı çocukların fırsat eşitliğinden yararlanmasını istedik. Özellikle kadınların sosyal ve iş hayatına atılmaları için, onların önünü açmak için, 11’inci kreşimizi bugün açıyoruz. Bugün aramızda olarak bizleri gururlandıran Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde yerel seçimlerden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktık. Bu bize büyük bir zafer kazandırmanın yanı sıra omuzlarımıza da büyük bir yük yükledi. Yerelde yazacağımız başarı hikayesi bizleri iktidara taşıyacak. Özellikle Genel Başkanımızın kadın belediye başkanlarına duyduğu güvene layık olmak için, kadınların siyasetteki gücünü daha da pekiştirmek için hep birlikte, yan yana, omuz omuza, tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

Yola ‘Adil Kent, Eşit yurttaşlık’ diyerek yola çıktığını ve bu yolda verdikleri sözleri teker teker gerçekleştirerek hedeflere ulaştıklarını dile getiren Mutlu, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Ekonomiyi yönetemeyenlerin yoksulluğu her geçen gün daha da derinleştirdiği bu dönemde toplumcu belediyecilik hiç olmadığı kadar önemli. Biz bugün burada çocuklarımız ve anneleri için bulunuyoruz. Ailenin bakım yükünü üstlenen kadınların özgürleşmesi, çocukların cumhuriyet değerlerine yakışan eğitim almalarının sağlanması için buradayız. Aynı zamanda öğretmenlerimiz için de istihdam alanları açtık. Kreşlerimizi ücretsiz yaptık. Öğrenciler buradan, hiçbir ücret ödemeden hizmet alıyor. Tam gün seçeneğiyle buraya gelen çocuklarımızın öğle yemeğini de biz veriyoruz. İnanıyoruz ki bütün çocuklarımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin izinde birer meşale olarak Türkiye’yi aydınlatacaklar.”