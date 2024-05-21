Aylardır su sorunu bitmedi

Hatay’da depremin üzerinden 16 ay geçmesine karşın afetzedeler temiz suya erişemiyor. Suyun günlerce kesildiğini, geldiğinde renginin değiştiğini ve kötü koktuğunu belirten afetzedeler çözüm bekliyor.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 16 ay geçmesine karşın afetzedelerin çoğu sorununa çözüm bulunamadı. Hatay’daki su sorunu, yağışların ardından kentin sel suları altında kalmasıyla yeniden derinleşti. Defne’deki Çekmece Mahallesi’nde bulunan Pınarbaşı Konteyner kentte şebeke sularının sık sık kesildiği belirlendi. Bazen günlerce gelmeyen, su geldiğinde ise pis ve kötü kokulu aktığı söyleyen afetzedeler altyapı sorunlarından şikâyet etti. Sorunlarla ilgili yetkililere seslenen depremzedeler, “Şebeke sularıyla kanalizasyon suyu karıştığı için suyu kullanamıyoruz. Hasta olacağız” dedi.

Konteyner kentte kalan bir kadın yurttaş, yaşadıkları sorunları BirGün’e şöyle aktardı: “Herkesin ayrı bir mağduriyeti var. 1 buçuk yıldır depremzedeyiz. Konteynerlerimizin su ihtiyacı karşılanmıyor. Perişanız. Benim konteynerim yanmıştı. Konteynerimi yenilediler ama içindeki eşyalar gitti. Hiç yardım gelmiyor.” Konteynerde kalan başka bir yurttaş da “Şebeke suyunu kullanamıyoruz. Su içemiyoruz. Selden sonra su sorunu yaşadık ve hâlâ sürüyor. Sular gelince pis ve sarı renkte geliyor. Çocuklarım yara içinde, suların kesilmesinin ardından çamaşırhaneleri de kullanamadık. Kıyafetlerimizi elimizde yıkıyoruz” diye konuştu. Çekmece’de az hasarlı evde yaşayan Çiğdem Arslan da “Birkaç gün evimizde su sorunu yaşadık. Sular önce pis geldi ancak şimdi evimde arıtma tesisi sebebiyle sular biraz daha açık renkte gelmeye başladı. Buradaki konteyner kentlerde arıtma tesisi yok, bu sebeple sular tamamen pis” dedi.

Şebeke suları pis ve sarı akıyor.

YETKİLİLER NEREDE?

Samandağ ilçesindeki Çiğdede Mahallesi’nde de durum farksız. Çeşmelerden pis ve kokulu su aktığını belirten yurttaşlar yetkililere seslendi. Yurttaşlar “Sağlığımız tehdit altında. Yetkililer nerede? Bu sorunu kimler giderecek? Büyükşehir Belediyesi devreye girsin” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan kentteki Tayfun Sökmen Konteyner kentine taşıma suyu götürüldüğü ve yurttaşların ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi. Ayrıca şebekelerin bağlanmadığı, taşıma suyunun da içme suyu olarak kullanılmadığı belirlendi. Engellilere tahsis edilen başka bir konteyner kentte de lağım suyu ile şebeke suyu karıştığı ileri sürüldü.