Aylardır süren grevi kırmak için operasyon

Güney Kore’de doktorların uzun süredir devam eden grevine karşı hükümet askeri hekimleri görevlendirdi. Yonhap’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı, hastanelerin acil servislerinde çalışmak üzere 250 askeri doktorun görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlık doktorların uzun süreli greve gitmesinin ardından, acil servislerde çalışan doktor sayısının normal kapasiteden yaklaşık yüzde 27 daha düşük olduğunu belirtti.

Bakanlık kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti. Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat’ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifa etmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan’daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.